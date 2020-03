Mais 5 mil médicos vão reforçar combate ao novo coronavírus

O Ministério da Saúde vai lançar um edital de chamamento para cerca de 5 mil profissionais pelo programa Mais Médicos. De acordo com a Pasta, o edital será publicado ainda nesta semana, e a ideia é reforçar a capacidade de assistência em saúde durante a emergência do coronavírus.

As inscrições estão previstas para a próxima semana, e a expectativa é que os profissionais comecem a atuar em cerca de três semanas. O Governo espera fortalecer o atendimento nos postos de saúde e evitar buscas desnecessárias nos hospitais, informou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, destacando que estão incluídos todos os atendimentos que fazem parte da Atenção Primária à Saúde, desde as consultas de rotina até os casos de pacientes com sintomas respiratórios.

Balanço

O Brasil já registra 34 casos confirmados: São Paulo (19), Rio de Janeiro (8), Bahia (2), Rio Grande do Sul (1), Espírito Santo (1), Minas Gerais (1) e Alagoas (1). Há ainda um caso confirmado no Distrito Federal.