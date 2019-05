Juíza expede mandado de prisão contra o ex-presidente Michel Temer

A juíza Caroline Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, ordenou que o ex-presidente Michel Temer (MDB) se entregue à Polícia Federal. Foi expedido um mandado de prisão contra o político no início da tarde desta quinta-feira (9). Ele tem até as 17h para se entregar.

Além do ex-presidente, a juíza também determinou a prisão do suposto operador do esquema de corrupção que desviou R$ 1,8 bilhão em obras da usina de Angra 3, João Baptista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima e amigo pessoal de Temer.

"Concedo a oportunidade de se apresentarem espontaneamente à Autoridade Polícia Federal mais próxima dos seus domicílios até às 17 horas de hoje", escreveu a juíza, se referindo à Temer e ao Coronel Lima. Após o prazo, caso o ex-presidente e o amigo não se entreguem, a magistrada determina que "os mandados de prisão sejam imediatamente cumpridos pela Polícia Federal".

Como o pedido de prisão veio da Lava Jato fluminense, os acusados deveriam voltar para as celas no Rio de Janeiro, mas o ex-presidente pediu para ficar preso em uma sala do estado maior no Quartel General da Polícia Militar em São Paulo. Com o pedido, a magistrada solicitou que o TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) se manifeste. João Baptista Lima Filho, o coronel Lima, também pediu para ficar preso em São Paulo por motivos médicos.

A decisão

A juíza Caroline Figueiredo expediu o mandado de prisão contra o ex-presidente após o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) derrubar o habeas corpus dado pelo desembargador Ivan Antonio Athié, que na quarta-feira (8) foi o único que votou pela manutenção da liberdade de Michel Temer.

Após a votação, o ex-presidente disse em São Paulo que considera a decisão "inteiramente equivocada sob o foco jurídico". Temer foi acusado por corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.