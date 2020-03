Coronavírus: Avanço da pandemia suspende aulas e cancela festival no Sudeste

A partir da próxima segunda, as aulas nas redes estadual e municipal de ensino público de São Paulo serão suspensas. A interrupção das aulas será feita gradativamente até o dia 23 de março. Os governos municipal e estadual do Rio de Janeiro também anunciaram medidas para evitar a propagação do novo coronavírus. Eventos com aglomeração de pessoas estão proibidos a partir de segunda, e as aulas da rede pública estão canceladas.

Já a edição brasileira do festival Lollapalooza, em São Paulo, foi oficialmente adiada, nesta sexta. O evento de três dias, previamente marcado para o começo de abril, agora vai acontecer entre os dias 4 e 6 de dezembro deste ano. A causa da suspensão, como já havia acontecido com as edições de Chile e Argentina, é a pandemia do novo coronavírus.

O Ministério da Saúde divulgou, nesta sexta, que o número de casos confirmados do novo coronavírus chegou a 98. Foram 21 pessoas infectadas a mais do que o último dado, anunciado no dia anterior. Os casos suspeitos aumentaram para 1.485. Os descartados ficaram em 1.344. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro são os epicentros do surto no País, respectivamente com 56 e 16 casos confirmados.

Em seguida vêm Paraná (6), Rio Grande do Sul (4), Goiás (3) e Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Distrito Federal e Pernambuco (dois casos em cada um). Completam a lista Alagoas e Espírito Santo (um caso em cada). Nos casos suspeitos, São Paulo também lidera (753), seguido de Minas Gerais (116), Rio Grande do Sul (81), Santa Catarina (77), Rio de Janeiro (76) e Distrito Federal (75). Só Roraima e Amapá não registram casos confirmados ou suspeitos.

Do total, 15% dos casos confirmados demandam maior nível de atenção, podendo evoluir para agravamento. Há 12 pessoas hospitalizadas.

O Brasil teve os primeiros casos (4) de transmissão comunitária de coronavírus nas cidades de São Paulo e do Rio. Transmissão comunitária ocorre quando as equipes de vigilância não conseguem mais mapear a cadeia de infecção, não sabendo quem foi o primeiro paciente responsável pela contaminação dos demais.

Emergência em MG

Secretaria da Saúde de Minas Gerais decretou nesta sexta situação de emergência no Estado em função da epidemia. A medida vai possibilitar a compra mais rápida de medicamentos e materiais hospitalares, além da contratação de profissionais sem licitação.

Presídios sem visitas

Minas Gerais anunciou medidas contra o coronavírus nas unidades prisionais do estado, como a suspensão de visitas íntimas e de visitas de idosos, além de restrição de um visitante por preso.

Cruzeiros cancelados

Impedir a realização de cruzeiros de turismo no Brasil durante o surto de novo coronavírus é uma determinação, disse, ontem, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira. Há mais de 20 cruzeiros programados.