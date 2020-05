Contaminação de indígenas pela Covid-19 avança no Amazonas

Quinto Estado com o maior número de casos e óbitos pelo novo coronavírus, o Amazonas tem mais de 100 casos confirmados de índios com Covid-19, de acordo com última atualização da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Representantes de comunidades indígenas do Amazonas aproveitaram, ontem, a visita da comitiva do ministro da Saúde, Nelson Teich, em Manaus, e protestaram por melhores atendimentos e atenção à saúde dos povos de regiões mais isoladas do Estado.

No início da tarde desta segunda-feira (4), representantes da comunidade indígena Witoto estiveram no hospital Delphina Aziz - onde Teich fazia visita acompanhado de uma comitiva do Ministério da Saúde - para reivindicar mais atenção e cuidado, em especial, para os índios do Alto Solimões.

O Alto Solimões, no sudoeste do Amazonas, é a região mais afetada pela Covid-19 em todo o País. São, oficialmente, 59 casos confirmados e quatro mortes pela doença. Foi no município de Santo Antônio do Içá, que a primeira mulher indígena do País testou positivo para o coronavírus.

Segundo Vanda Ortega Witoto, de 32 anos, da comunidade indígena Witoto, "as pessoas estão morrendo nas aldeias". Ela denuncia a subnotificação nas regiões mais isoladas e destaca o Alto Solimões, que já teria 23 óbitos pela doença. Oficialmente, o número é de quatro mortes.

"Tenho um tio em estado muito grave em Santo Antônio do Içá, que está precisando de ajuda porque não tem respiradores lá, nem tem oxigênio", denunciou.

As manifestantes foram recebidas pelo secretário especial dos povos indígenas do Ministério da Saúde Robson Santos da Silva, e do coordenador distrital da Sesai, Mário Ruy. Ambos acompanham Teich na visita a Manaus.

Os representantes do Ministério da Saúde afirmaram que há uma tentativa em viabilizar a construção emergencial de um hospital para os indígenas, além de um reforço na preparação do Hospital de Retaguarda Nilton Lins para atender à demanda. Ainda na primeira quinzena de abril, o Governo do Amazonas anunciou que o Estado receberia, por meio do Ministério da Saúde, um hospital de campanha com atenção voltada a indígenas contaminados pelo novo coronavírus.

"Hoje tivemos reuniões importantes com o Governo do Estado e a presença do ministro e coisas bastante importantes ficaram definidas. A primeira foi em relação ao hospital de campanha. Ele necessita de média e alta complexidade, e faremos juntamente com o Governo do Estado e Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Saúde Indígena", comentou o secretário da Sesai, Robson Santos.

Sem cadastro

A Sesai anunciou, ainda, que vai adotar uma contabilização e cadastro de indígenas doentes ou com sintomas que morem na região urbana para que o grupo receba o devido acompanhamento.

"Outra decisão importante é em relação aos índios que moram em Manaus, no contexto urbano. O Governo se comprometeu a fazer cadastro dessas pessoas durante o atendimento para que a gente tenha um levantamento efetivo dessas pessoas que moram na cidade", informou.

Celebridades

O drama dos indígenas com Covid-19 ganha dimensão internacional. O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado enviou uma carta aberta ao presidente Jair Bolsonaro, assinada por celebridades como Brad Pitt e Madonna, pedindo "medidas urgentes" para salvar os povos indígenas da Amazônia da pandemia de coronavírus.

"Os povos indígenas do Brasil enfrentam uma séria ameaça à sua própria sobrevivência com o surgimento da pandemia da Covid-19", diz a carta, apoiada por uma petição online que até agora reuniu cerca de 50.000 assinaturas.

"Cinco séculos atrás, esses grupos étnicos foram dizimados por doenças trazidas por colonizadores europeus", lembra a carta, assinada por uma lista de celebridades, incluindo Paul McCartney, Richard Gere e Meryl Streep. "Hoje, com esse novo flagelo se espalhando rapidamente por todo o Brasil", o povo indígena da Amazônia "pode desaparecer completamente, pois não tem como combater a Covid-19".