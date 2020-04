Com 56% dos infectados, Sudeste endurece medidas de prevenção

No momento em que o número de casos do novo coronavírus e de óbitos decorrentes da doença no Brasil batem novos recordes, como ocorreu nessa sexta-feira, vários governadores estão tomando medidas mais rígidas no combate à Covid-19, como a prorrogação do prazo do isolamento social.

Nessa sexta-feira, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou que vai prorrogar a quarentena até o dia 10 de maio, um domingo. "A decisão foi amparada pelo Grupo de Contingência da Covid-19, pelos especialistas que nos orientam. Aqui nós não brigamos com a ciência, e a orientação da ciência foi para prorrogar a quarentena", disse. Segundo o governador, São Paulo não toma medidas "irresponsáveis ou fundamentadas em ideologia", mas age "conforme a ciência determina".

O Ministério da Saúde divulgou, nessa sexta-feira, que foram 3.257 novos diagnósticos e 217 novas mortes, em 24 horas. Com isso, a quantidade de pessoas infectadas com a Covid-19 subiu para 33.682, e o total de óbitos chega a 2.141.

Região mais populosa do Brasil, o Sudeste registra 56,6% dos casos oficiais de infectados pela Covid-19 no País, segundo o Ministério da Saúde. Diante do aumento exponencial da doença, as principais cidades do Sudeste vão adotando mais restrições.

No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel já havia prorrogado, no último dia 13, as medidas de prevenção e enfrentamento à propagação do novo coronavírus até o próximo dia 30. Na capital fluminense, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella afirmou, ontem, que vai publicar um decreto que proíbe os cariocas de saírem às ruas sem máscaras.

Crivella reclamou de pessoas que não estão respeitando o isolamento social e defendeu que o comércio continue fechado na capital fluminense - e fez um apelo para que o Tribunal de Justiça não conceda liminares que permitam a abertura das lojas.

Na capital, foram registradas até ontem 219 mortes pela Covid-19 Em todo o Estado do Rio, são 341 óbitos e 4.349 casos confirmados.

O Exército brasileiro, por meio do Comando Conjunto Leste, enviou ofício a prefeituras do interior do Rio de Janeiro em que questiona a capacidade de sepultamento em massa desses municípios.

Escrito em 9 de abril, o documento pede que seja realizado "levantamento de dados estatísticos referentes à quantidade de cemitérios, disponibilidade de sepulturas e capacidade de sepultamentos diários, em suas respectivas áreas de responsabilidade".

Minas Gerais

Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema (Novo), estuda estender as medidas de isolamento e distanciamento social até o mês de junho, para evitar a elevação do pico de contágio do novo coronavírus no Estado.

A exemplo do Rio de Janeiro, a capital mineira, Belo Horizonte, também tornou obrigatório o uso de máscaras nas ruas e estabelecimentos comerciais considerados essenciais a partir de quarta-feira e por tempo indeterminado.

Os estabelecimentos que não exigirem o cumprimento da regra podem ter o alvará suspenso pelo município.

Quanto à população que for flagrada sem máscaras nas ruas, a guarda fará um "convite" para que voltem para casa.

O decreto em Belo Horizonte determina ainda que, nos supermercados, poderá transitar apenas um adulto por carrinho ou cesta de compras, e a entrada deverá ser controlada por senha ou cartão numerado. A Prefeitura afirma que o espaço deve ser de 13 metros quadrados por pessoa por área de venda.

Primeira morte de preso

O Brasil registrou a primeira morte de um preso pelo novo coronavírus. A vítima era um detento de 73 anos, que estava em regime fechado no Instituto Penal Cândido Mendes, unidade para idosos no Centro do Rio de Janeiro.

No País, já são 54 casos confirmados e 181 suspeitos da doença nos sistemas penitenciários. O local com mais confirmações é o Distrito Federal (38), seguido de São Paulo, Pará e Roraima (4 cada um). Isso faz o Brasil ser o quinto país com mais presos diagnosticados com o vírus no mundo, que soma 1.692 confirmados e 25 mortos, segundo dados de 27 países, atrás da China (730) e dos EUA (409).