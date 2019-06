Cearenses terão de descartar Recife para obter visto americano

Quem planeja viajar aos EUA para curtir o verão no hemisfério norte, que começa oficialmente na próxima semana, deve ficar de olho no calendário para a solicitação do visto para entrar na terra do Tio Sam. Em geral, os cearenses viajam para Recife (PE), onde fica o Consulado Geral dos EUA, para a entrevista sobre as razões de sua viagem. A partir do próximo dia 20, devido a uma reforma no prédio, situado no bairro de Soledade, o Consulado no Recife suspenderá o atendimento aos solicitantes, que terão de procurar o serviço em cidades mais distantes (Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre).

Em Fortaleza, quem procurava, ontem, marcar uma entrevista para a obtenção do visto só encontrava datas em Recife para o fim de julho. A interrupção dos serviços consulares na capital pernambucana vai durar até 12 de julho.

O Consulado Geral do Recife informou, ontem, que os vistos já aprovados serão entregues no prazo. O atendimento aos cidadãos americanos também será suspenso nesse período da reforma.

Quem procurar o Consulado em São Paulo tem de lembrar que os dois procedimentos exigidos (coleta dos dados biométricos e entrevista) não são realizados em um único dia, como ocorre no Recife.

PARA AGENDAR VISTO

Formulário

O pedido pode ser feito pela web: ais.usvisa-info.com/pt-br/niv



Taxa

Para visto de turismo (B1/B2), a taxa da solicitação é de US$ 160. Esse visto é válido por cinco anos