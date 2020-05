Casos de síndrome respiratória disparam e "escondem" Covid-19

Conforme crescem no Brasil os casos de coronavírus e as mortes pela Covid-19, crescem também os indícios de que eles são muito mais numerosos do que apontam as estatísticas oficiais. O aumento nas internações por problemas respiratórios e o crescimento no número de enterros nos cemitérios indicam que o País registra menos do que deveria.

Um dos mais fortes indicativos de subnotificação é o aumento de casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) desde que o primeiro caso por coronavírus foi detectado no Brasil, em fevereiro.

Os pacientes que chegam ao serviço de saúde com SRAG, um conjunto de sintomas respiratórios que podem incluir falta de ar e febre, têm seus dados enviados a um sistema gerenciado pelo Ministério da Saúde. As internações e óbitos por esse motivo têm notificação obrigatória no País. Segundo dados do Ministério da Saúde, as hospitalizações por SRAG, desde o início do ano até a terça-feira (28), já somavam mais de 72 mil. Em igual período de 2019, esse número foi de 13,5 mil -um aumento de 430%.

A SRAG pode ser causada por outros vírus respiratórios, como o H1N1, agente infeccioso da influenza A.

Bactérias e fungos também podem levar aos sintomas. Mas, segundo os especialistas, o crescimento fora do comum nas internações por motivos respiratórios tem forte influência da Covid-19.

Devido à escassez de testes para detectar a Covid-19, a orientação dada aos profissionais de saúde é que, entre a população comum, apenas pacientes em situação mais grave passem pelo exame. Além desses, têm acesso a exames profissionais de saúde e de segurança. Casos que não chegam à internação também não geram registro no cadastro de SRAG. Por outro lado, espera-se que todos os pacientes de SRAG sejam testados.

Demora

A demora no processamento dos testes, porém, pode significar que, entre eles, haja mais doentes de Covid-19 do que se sabe. Por exemplo, na semana entre os dias 19 e 25 de abril, 10.807 pessoas foram internadas com SRAG.

Desse total, 1.580 pacientes receberam o resultado positivo para Covid-19. Os exames de outros 7.212 pacientes ainda aguardavam o resultado até a consolidação do levantamento. Apenas 7 tiveram diagnóstico de influenza A ou B.

Estudos apontam que cerca de 80% dos infectados pelo novo coronavírus não têm nenhum sintoma da doença ou apresentam sintomas leves.

"Se conseguíssemos testar todos os casos que aparecem, é provável que a maioria fosse Covid-19", diz Patrícia Canto, pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Assim, em uma estimativa inicial, para cada dois casos confirmados, há cerca de oito infectados que potencialmente passam despercebidos e não são contabilizados pelo sistema de saúde.

O efeito mais imediato da subnotificação é subestimar o número de casos e do impacto da doença, diz Canto.

"Sem esse dado, não é possível diferenciar as áreas com maior risco nem saber para onde direcionar os profissionais e os leitos".

Para Ana Freitas Ribeiro, infectologista no Instituto de Infectologia Emilio Ribas, de São Paulo, há a necessidade de realizar muito mais exames do que o País faz atualmente. "Olhar apenas para os casos graves não vai nos dizer tudo de que precisamos saber sobre a doença", afirma.

A falta de testes é a principal barreira para o levantamento dos dados e, mesmo quando o exame é feito, há a chance de erro no resultado.