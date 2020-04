Brasil fica perto de ultrapassar China em número de contaminações pela Covid-19

Por hora, pelo menos 200 brasileiros são infectados pelo novo coronavírus no Brasil, que verifica uma movimentação crescente de pedestres e motoristas em suas principais cidades. Essa média considera apenas os casos registrados pelo Ministério da Saúde. Quanto a óbitos, pelo menos 14 pessoas morrem da Covid-19 por hora.

A expectativa das autoridades é que o Brasil ultrapasse nos próximos dias a China, origem do vírus, em número de casos. A diferença entre os dois países é de um pouco mais de 16 mil infectados. Até ontem, pelo menos 66.501 brasileiros tinham diagnóstico oficial da Covid-19, enquanto o gigante asiático somava 82.830 notificações no acumulado.

Na região Sudeste, a mais atingida no Brasil com mais da metade dos casos registrados da doença, o descumprimento ao isolamento social aumentou nos últimos dias. Cidades do interior de Minas Gerais e do Paraná estão derrubando às restrições ao funcionamento do comércio e de outras atividades econômicas, apesar do avanço do número de contaminações.

Em alguns casos, a Justiça suspende os decretos municipais que autorizaram a reabertura de comércios não essenciais. Em São Paulo, Estado mais populoso do País, em ao menos 11 cidades, as lojas chegaram a ser reabertas ou tinham previsão de voltar a operar nos próximos dias, mas foram barradas pelas ações ou decidiram recuar e seguir recomendações do Ministério Público e pedidos do Governo estadual.

O fim da temporada de chuvas e o aumento das temperaturas também contribuem para o desrespeito à quarentena. Em Curitiba (PR), parques e bares voltaram a ser ocupados por jovens, que dispensam até máscara de proteção.