Aeronáutica começa a investigar acidente que matou Gabriel Diniz

O corpo do cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, autor do hit do último verão ("Jenifer"), será velado, nesta terça-feira, no ginásio Ronaldo Cunha Lima, em João Pessoa (PB), e depois sepultado no Cemitério Parque das Acácias. Ele morreu, na tarde de segunda-feira, em um acidente aéreo em Estância (SE), perto da divisa entre Sergipe e Bahia. Além do músico, também morreram o piloto Linaldo Xavier e o copiloto Abraão Farias, que eram diretores do Aeroclube de Alagoas.

A Aeronáutica informou, na noite de segunda-feira, que já estava investigando as causas do acidente. Técnicos do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram para o local. O avião monomotor não tinha autorização para realizar o serviço de táxi aéreo, segundo registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A aeronave só podia realizar voos de instrução.

Gabriel cantou na noite de domingo em Feira de Santana (BA), pegou o monomotor para ir mais rápido a Maceió e fazer uma surpresa para a noiva, a psicóloga alagoana Karoline Calheiros, que completou 25 anos no domingo. Após a confirmação da morte do cantor, ela tirou seu perfil do Instagram do ar.

Documentos dele, como o passaporte, foram encontrados na região do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros de Sergipe, por volta das 12h40 de segunda (27), a aeronave em que o cantor viajava para Maceió não estava mais no radar do Grupo Aéreo Tático do Recife.

Coincidência

O músico nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 1990, mas se mudou com a família para a capital paraibana na adolescência , formou sua primeira banda e começou a chamar a atenção da juventude local.

Mais tarde, cursando Engenharia Elétrica, começou a cantar nas bandas Forró na Farra e Cavaleiros do Forró. Sobre esta, uma cruel coincidência: Gabriel foi seu quarto integrante a morrer de maneira trágica, o terceiro cantor, depois de José Inácio da Silva, Eliza Clívia e do guitarrista Edvan Paulo da Silva.

Musa

O cantor ficou famoso nacionalmente com a música "Jenifer", sobre uma relação iniciada no Tinder. No clipe, a atriz Mariana Xavier, que viveu Marcelina no filme "Minha mãe é uma peça", surge como a "mulher divertida que deixa o cara ser quem ele é", com quem ele prefere estar, em vez de ao lado de uma "musa fitness".

Mariana Xavier lamentou a morte do cantor, afirmando que ele era sol e que, a partir de hoje, passa a brilhar em outro lugar. "Gabriel Diniz era um sol. E o sol, quando se apaga pra gente, é porque foi brilhar em outro lugar". De férias em Nova York para comemorar seu aniversário, Mariana contou que sente que o dia de hoje é como se fosse uma descida de uma montanha-russa e afirmou que dormiu celebrando a vida e acordou com essa trágica notícia.

"Eu vivo dizendo que a vida é uma montanha-russa de emoções. Hoje a sensação que tenho é que estou descendo sem freio uma curva radical demais. Dormi celebrando a vida, acordei com a notícia do acidente desse jovem talento no auge de um sucesso que ele generosamente compartilhou comigo".

Reflexiva, a atriz contou que ficou paralisada com a morte de Gabriel Diniz, que chorou muito e a fez pensar que a vida de todos é realmente apenas um "sopro".