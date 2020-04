50 dias de vírus: Covid mata mais de 200 ao dia após Bolsonaro comemorar redução

Nesta quarta-feira (15), completam 50 dias da confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. De lá para cá, o número oficial de contágios disparou, totalizando 25.262 casos. Especialistas alertam, no entanto, que, devido à subnotificação, essa conta deve ser multiplicada por 15 para ter o retrato real, o que resultaria em cerca de 380 mil infectados.

Nessa terça-feira (14), pela primeira vez na série histórica, o País registrou mais de 200 novas mortes em 24 horas. Foram 204 óbitos, acumulando 1.532 falecidos desde o início dessa contagem, no dia 17 de março.

No último domingo, o presidente Jair Bolsonaro havia comemorado que "parece que o vírus começou a ir embora" do Brasil, após se registrar uma média diária no fim de semana abaixo de 100 mortes.

Por outro lado, o Ministério da Saúde divulgou que os pacientes considerados recuperados da Covid-19 já somam cerca de 14 mil.

Bolsonaro defende o fim das medidas de isolamento social, embora as estatísticas ainda apontem uma tendência de aumento dos casos e dos óbitos. Para o presidente, a economia do País não pode parar com perdas de empregos e de renda decorrentes do fechamento de setores do comércio, da indústria e de serviços não essenciais.

Batalha jurídica

O embate jurídico sobre a reabertura ou não da economia ganhou novo capítulo. A Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a Corte deve reconhecer a competência da União para regulamentar o isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus.

O órgão de defesa do Governo Federal sustenta que estados e municípios têm competência concorrente em matéria de saúde pública, como decidiu o ministro, mas alega que os entes da federação não podem se eximir de observar normas gerais do Executivo nacional.

O recurso da AGU foi apresentado na ação em que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pede para o Supremo obrigar Bolsonaro a seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde e a não interferir no trabalho dos estados no combate à doença.

Mandetta

Em rota de colisão com Bolsonaro na defesa das restrições à circulação de pessoas adotadas nos estados e pressionado para deixar o cargo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou, ontem, a necessidade de ter "foco, disciplina e ciência" e disse que todos estão passando por uma situação de "estresse coletivo".

"Sabemos a nossa responsabilidade, e vamos trabalhar a equipe com toda garra e intensidade", disse.

O ministro voltou a frisar a preocupação com uma possível sobrecarga na rede de atendimento em meio à falta de equipamentos.

"A grande maioria das pessoas vai ter uma gripe e se medicar com medicamentos sintomáticos, como paracetamol, e sair muito bem. Vamos ter 15% de internação e vamos ter os críticos. O problema é com que velocidade vamos passar com um sistema em que temos problemas de equipamento de proteção e respiradores", disse.

Ele citou como exemplo casos de outros países em que a rede de saúde entrou em colapso. "É um vírus que fez sistemas muito robustos de saúde caírem. É claro que o sistema de saúde brasileiro tem que ser muito zeloso", disse.

Segundo ele, o Ministério iniciou nesta semana um inquérito sorológico para tentar chegar a uma estimativa mais próxima do total de infectados no País.

Tocantins sem óbito

Sem registrar até ontem óbito pela Covid-19, o governo de Tocantins emitiu, nessa terça-feira, um decreto em que recomenda a reabertura do comércio e de serviços não essenciais pelos municípios do Estado. Os estabelecimentos deverão manter controle de acesso para evitar aglomerações e estimular a lavagem das mãos, o uso de álcool em gel e observar as regras de etiqueta respiratória.

Compras na China

Duas aeronaves contratadas pelo governo brasileiro já estão no Oriente Médio, de onde partirão nesta quarta-feira para a China, para buscar a primeira remessa de equipamentos de proteção para profissionais de saúde, comprados pelo Governo Federal. Serão realizados cerca de 40 voos, ao longo das próximas seis a oito semanas, com o objetivo de importar 960 toneladas de materiais.