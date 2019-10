"Zebra", Adilson Batista pode ter contribuído para se evitar uma má escolha

Entre Lisca, Jair Ventura, Mancini e Argel Fuks, nomes que despontaram na lista de possíveis técnicos para o Ceará, Adilson Batista foi uma espécie de zebra. Não estava no radar dos treinadores cogitados.

Zebra, é bom que se explique, foi mais uma criação do lendário treinador Gentil Cardoso no futebol, ao tempo em que dirigia a Portuguesa, pequena equipe carioca.

Antes de um jogo, em 1964, contra o Vasco da Gama, prometeu que ganharia o jogo: “Vai dar zebra”, previu. E deu.

Como se sabe, não existe zebra no jogo do bicho, nossa loteria zoológica. Ao vencer o jogo por 2 X 1, a frase entrou para o próprio cotidiano da vida brasileira.

A zebra chamada Adilson, talvez, tenha contribuído para se evitar uma má escolha, através do mostruário de treinadores apresentado aos dirigentes do Ceará pelos infatigáveis agentes.

Com Lisca fora do páreo, não por insuficiência técnica, como alguns distraídos andaram insinuando, e, sim, em função de um movimento contrário ao seu retorno feito por grande parte da torcida, por meio das redes sociais, vejamos o que restou:

Jair Ventura - um dos cultuadores do “saber sofrer” e jogar “rejeitando a bola”, agrupando

o time nos setores do próprio campo, sem se importar com posse de bola.

Seria, com o filho de Jairzinho no comando, a aplicação de uma boa dose de covardia no sistema de jogo do Ceará.

Imaginem esse tipo de cenário para uma torcida sedenta de recuperação e maior empenho dos jogadores.

Ainda por cima, soube-se que teria feito pedida financeira exorbitante, acima do que realmente vale.

Já Mancini, não deveria nem ter entrado na lista, por revelar pouca vontade de atuar como treinador, preferindo formar em comissões técnicas, como já acontecia no São Paulo.

Argel Fuks não tem estofo para dirigir o Ceará, embora em sua defesa se tenha afirmado que é um treinador que bota o time para correr. Pode ser o ideal para o atletismo.

Ontem, à noite, foi anunciado o nome de Adilson Batista, conhecido pelo itinerário como zagueiro de excelentes predicados, de raça e técnica, integrante de grandes equipes do futebol brasileiro.

Na carreira de treinador, já bastante extensa, à frente de equipes de ponta, alguns bons resultados localizados e bem distantes, uma história de rebaixamentos que incomoda, sem trabalhos marcantes, pelo menos, na memória do torcedor.

Daí, uma certa frieza quando sua contratação foi anunciada. Com os resultados positivos do seu trabalho, pode reverter essa condição atmosférica em torno de sua chegada, tornando-a mais caliente.

Vai ter que consertar o carro com o veículo em movimento. Não é só com ele que isso acontece no futebol brasileiro.