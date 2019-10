Uma santa vitória do Ceará 

Nas horas que antecederam o jogo Bahia X Ceará, em Salvador, falávamos eu e o companheiro Gustavo Negreiros, que o apoio espiritual da Santa Dulce dos Pobres, decisivo na sofrida vitória contra o Avaí, não seria possível desta feita, pelas obrigações da religiosa com o time de seus conterrâneos. Até emendei, afirmando que nos restava a ajuda do Padre Cícero.

Toda essa recorrência em cima da intuição apavorante de uma nova derrota alvinegra, o que traria graves conseqüências no ambiente.

Não havia como postergar uma vitória em cima dos baianos e o torcedor, crispado de preocupações, não absorveria o fracasso.

Mas, no meu último comentário nesse espaço, depois de uma correta atuação do alvinegro contra o Santos, mesmo com a derrota, indaguei no título, mais ou menos premonitório: “Teremos um outro Ceará daqui pra frente”?

Teria sido contra o Santos, uma doce derrota? E ontem, na Bahia de Todos os Santos e orixás, onde segundo apregoam os soteropolitanos, se está mais perto de Deus, surgiu um outro Ceará. Que arrancou a santa vitória por 2 X 1, e de virada.

Antes de mais nada, gostaria de recorrer ao profeta do futebol, Nelson Rodrigues: “Um time pode jogar descalço, jogar de pés no chão. Só não pode jogar sem alma.”

E a vitória do Ceará, em Pitiaçu, foi, sem dúvidas, a vitória da alma.

O time de Adilson Batista corrigiu até o problema de dar ao adversário espaços nas entrelinhas do campo de defesa.

De resto, foi confiar a Cristovão, Pedro Ken e Ricardinho as tarefas de Samuel, Fabinho e Galhardo. Baixola, então, fez uma grande parrtida.

Com ataques apoiados nas movimentações intensas de João Lucas, pela esquerda e Felipe Baixola, nas flutuações por todos os lados, o Ceará foi buscar, nas suas entranhas, força para reagir a um gol tomado aos 30 minutos do segundo tempo.

E aí, meus amigos foi momento de acompanhar a atuação épica de um herói dentro da noite: Luiz Otávio.

Não foi apenas um herói de carne de osso; Luiz Otávio foi sim, uma entidade.

Em duas cabeçadas metafísicas, o “São Luiz Otávio” virou o placar de forma apoteótica para o Ceará.

Momentos raros da poesia no futebol. São lindos, porque são raros. Foi um delírio, torcida brasileira!