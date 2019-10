O que se passa com o Ceará?

Essa pergunta repetida e angustiante feita pela torcida do Ceará não tem nenhuma resposta que sirva, pelo menos, de conforto.

Pouco adiantam explicações que dizem respeito à mudança de treinador, com a chegada de Adilson Batista, como também não existe uma relação considerável de jogadores usados como “animais de sacrifício”.

Sim, porque nas crises de caça às bruxas, é preciso encontrar culpados e candidatos à fogueira da inquisição.

Não tem mais efeito desejado a narrativa que aponta os gols perdidos e o resultados injustos, como obliterações aos esforços em busca de uma escassa vitória.

Isso já não enche barriga do torcedor nem evita o ronco do estômago.

Os mais afoitos vociferam: “É ruindade”! Esse tipo desabafo não encontra respaldo, a partir do reconhecimento de que o Ceará tem jogadores de grande valor, como Diogo, Samuel, Luiz Otávio (como faz falta). Valdo, (carrega uma “reima” danada) João Lucas, (injustiçado em muitas análises distraídas) Fabinho, Galhardo, (que fase!) e outros de menor votação.

Tivesse terminado o campeonato brasileiro ao se cumprir a primeira volta, o alvinegro estaria com o seu lugar assegurado entre os 20 para o próximo ano, sem ostentar uma posição de se orgulhar, reconheça-se.

De repente, o Ceará faz um caminho inverso ao do ano passado, destruindo de forma avassaladora o que foi conseguido com tanto sacrifício, tornando-se adversário de si próprio.

A cada partida, no itinerário de fracassos, quando se esperava uma evolução, eis o cenário de sempre: a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo jardim.

As razões não são novidades do mundo futebol: o ovo da serpente gerado na queda de rendimento que, por sua vez, faz falecer o lado emocional, somado à falta de um homem que farejasse as redes adversárias. Apostas erradas, e caras, em nomes que prometiam resolver e nada fizeram, vide Wescley, Baixola, Leandro Carvalho e quejandos.

Para um arremate final, acrescentaríamos as naturais complexidades do futebol, responsáveis pela dificuldades de explicar certos acontecimentos

O que fazer?

Ora, reconhecer a queda, não desanimar e procurar nas entranhas uma solução, sem curandeirismo ou salvadores da pátria.

Mas, vou logo adiantando: na hora do desespero, na iminência de uma afogamento, os dirigentes são capazes de agarrar até um jacaré, ante impossibilidade de encontrar um toco de árvore que os salve.