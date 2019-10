O futebol e o resultadismo

As coisas no futebol são tão dinâmicas que o assunto “resultadismo”, levantado pelo ex treinador do Ceará, Enderson Moreira, já está caducando, em função de outras bossas, novidades, conceitos, blá, blá, blá.



Já me posicionei sobre o tema em comentários passados, mas não custa nada renovar a conversa.



“Resultadismo” é o culto ao resultado; o positivo, acrescente-se.



Imagina-se que quem se guia no futebol considerando apenas os resultados, nem precisaria ir aos estádios, bastando esperar o desfecho do placar e até dedicando o seu tempo e atenção a outra coisa.



Beleza estética do jogo, nem pensar; o importante é a vitória, meu prezado, e não se fala mais nisso.



Nelson Rodrigues, que era uma flor de obsessão, dizia: “O que se espera numa reles pelada é a poesia”.



E aí, eu explico.



Entre os que acompanham futebol existem os que torcem e os que apreciam o ludopédio.



Aos que torcem, só interessa o resultado; aos que apreciam, tão somente a beleza estética do jogo.



Sou um apreciador da bela modalidade.



Indo mais longe na narrativa, chegamos a uma boa disputa entre os “estatísticos”, uma febre atual, e os “esteticistas”.



Uns se agarram de forma frenética aos números; outros preferem enxergar o futebol como grande arte.



Sou um “esteticista”.



Fato é que o debate entre futebol bonito e o de resultados não vai acabar nunca.



Só acho abominável a rendição de muitos à sentença absurda de que o importante é vencer, se necessário, jogando mal.



Vagner Love, atacante do Corinthians, acaba de dar sua contribuição como resultadista: “Prefiro jogar mal e ser campeão”.



Não restam dúvidas de que isso é a herança da Copa do Mundo de 1982, quando caímos fora, jogando o melhor futebol da competição na derrota para a Itália.



Até hoje, esse resultado retroalimenta a questão do pragmatismo tático, escravo do resultado.



Ainda esta semana, ouvi de um comentarista uma observação sobre o Corinthians: “Como o time do Carile tem a capacidade de ganhar jogando mal”.



Terrível, não?



Cruyff, o holandês genial, sempre sustentou: “Jogar bem e perder não tem sentido. Jogar mal e vencer não tem graça”.



Futebol vai muito além do inferno dos resultados.