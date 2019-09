MEDO DE CAIR: Zé Ricardo e Enderson Moreira precisam dar os 'seus jeitos'

O medo serve para alguma coisa. O que não tem utilidade nenhuma é a covardia.

Ainda bem que, nos casos de Ceará e Fortaleza, pode existir uma ponta de medo de não permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro.

Não consta que falte coragem no cardápio de alvinegros e tricolores. Muito pelo contrário, disposição tem existido até de sobra.

Jogar mal, aí, já é uma outra coisa. Não adianta disfarçar, mas o medo que previne já cerca os cálculos, feitos em abundância, para que Ceará e Fortaleza evitem um desfecho negativo, ao perder tão cobiçadas posições na elite do futebol brasileiro.

Como se diz no interior, a coisa “embarreirou” para os nossos lados e as vitórias cessaram, com o acompanhamento fúnebre das derrotas.