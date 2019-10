Como surgiu essa históra de "falso 9"

Quem não gosta nem um pouco dessa história de falso nove é Tostão, o “ Mineirinho de Ouro”, que formou na maior seleção brasileira de todos os tempos, na Copa de 1970.

Todos sabem que, na conquista do tri, Zagalo dispunha de dois verdadeiros camisas nove – Roberto Miranda, do Botafogo, e Dario, do Atlético Mineiro.

Na época, o verdadeiro centroavante tinha que ser rompedor, não precisava possuir habilidades. Importava que tivesse o “peito de aço” como Vavá, bi-campeão de 1958 e 1962. Quer dizer, para se ter o “falso” nove é necessário explicar qual era o verdadeiro. Se bem que, Vavá não era um camisa nove “casca grossa”, como se apregoava.

Dizia-se que Tostão disputaria a camisa dez com Pelé. Zagalo, que não era bobo, sentiu que tinha nas mãos verdadeiras pérolas para alojar no ataque. Acabou com a conversa de “reserva de luxo” em torno de Rivelino e sacou Edu, ponteiro ofensivo e driblador. Pelé ficou onde estava, claro, e Tostão foi escalado para flutuar mais à frente com a função de fazer gols e armar jogadas para quem chegava de trás.

De falso, não tinha nada, como se comprovou. O treinador brasileiro acabou com o papo disseminado na época de que Pelé e Tostão não podiam jogar juntos, em função de características não antagônicas.

Aliás, é Tostão quem afirma: o camisa nove, jogador de referência da área, pode ser habilidoso ou não; será sempre um atacante de referência. Mesmo com a consagração de um selecionado maravilhoso, nem assim, os clubes abriram mão de ter o artilheiro “grosso” ou “tanque”, mas fazedor de gols. Com a evolução das sistematizações de jogo e a partir do tiki-taka do Barcelona de Guardiola, cogitou-se abrir mão desse tipo de jogador com dificuldades de atuar em espaço curto. Passou-se a admitir, pelo protagonismo do jogo coletivo, que o gol tinha de ser resultado de várias camisas suadas e não apenas de um jogador especialista.

A bem da verdade, essa ideia não se consolidou e o homem de área artilheiro continua sendo essencial, como referência para que os demais gravitem em torno dele. Embora demonstre ser partidário de um finalizador com a camisa nove, Adilson Batista, treinador do Ceará, parece pedir licença para escalar Bergson, de saída. Mesmo com baixo prestígio junto à torcida, o paraense tem sido a solução, marcando dois gols ao entrar durante as últimas partidas.

Sendo assim, Adilson tem que remover os pruridos e, fiel às suas convicções táticas, colocar o jogador. Pelo menos, Bergson atrapalhado, muitas vezes, pelo seu ímpeto, não nega fogo na busca enfurecida do gol. Se vai dar certo, não se tem certeza. Futebol não tem garantia.