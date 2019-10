Ceará terá de achar um novo rumo na Série A

São visíveis os efeitos negativos no futebol jogado pelo Ceará, resultante de uma caminhada sem vitórias.

A irregularidade das ações é o primeiro sinal que se manifesta, seja qual for o adversário, pela incerteza do que o time pode mostrar em matéria de proposta de jogo.

Os ataques apoiados inexistem pelo movimento apressado, ansioso ou lento, longe de qualquer padrão razoável.

Se a defesa passa por provações permanentes ao ser exigida, os volantes Fabinho e Ricardinho se ressentem de uma ajuda mais efetiva de marcação por parte dos meias Galhardo e Lima.

Os dois últimos, pela importância como ponte de passagem no reativo, não dão o “acabamento” necessário às jogadas para os atacantes mais à frente – Felipe Cardoso e Mateus Gonçalves.

A ausência de rima, ao invés de intensidade, só provoca “soluços” ofensivos.

João Lucas, criticado muitas vezes pelo desatentos, é a única saída de jogo nas incursões pelo lado esquerdo.

O momento mais angustiante para o alvinegro é, quando encostado na parede pelo adversário, se tornar incapaz até mesmo de um suspiro.

A expressão agônica do treinador Enderson Moreira refletia o Ceará como um paciente impaciente em busca de rumo.

As opções de substituição do banco, em algumas oportunidades feitas com demora, foram abduzidas.

É preciso barrar esse sofrimento, com pernas e coração.