Ceará e Lisca e a separação sem divórcio

De fato, Ceará e Lisca se separam, sem providenciar o divórcio, como se precisassem um do outro, apesar das rusgas.

As incompatibilidades afloram, a relação é discutida, cada um para o seu lado, sem um desenlace oficial.

Depois de dois períodos de boa convivência, onde a felicidade foi o combustível para mantê-los juntos, a corda voltou a romper, com ares de dramalhão mexicano e distribuição de culpas.

Briga de casal, com prazo de validade, isso sim. As separações nunca foram tão pacificas, mas nada que os mantivessem irreconciliáveis, alheios aos momentos em que viveram felizes, para o bem geral da nação alvinegra. No lugar do adeus, sempre pintou um “até logo”.

Agora, Lisca e Ceará podem se juntar de novo, como se tudo que aconteceu de desagradável não tivesse sido apenas uma história de rancores adocicados pelo tempo.

Ao contrário da canção de Dolores Duran, a dupla entendeu que o caso entre os dois não estaria na hora de acabar.

Lisca preferiu ficar sozinho nos últimos meses e o Ceará ensaiou uma nova parceria, sem bons resultados.

Após idas e vindas, são inevitáveis os efeitos colaterais das separações, por mais momentâneas que elas sejam.

A direção do Ceará teria se decidido por sua volta, as bases financeiras estariam sendo acertadas, mesmo com forte rejeição de boa parte da torcida.

Grande parcela da massa torcedora é contra a volta desse aconchego, embora se identifique , também, aqueles que se dispõe a esquecer ressentimentos, mirando apenas o lado positivo da relação.

Sabe-se também que alguns jogadores se atritaram com o treinador gaúcho e isso pode ser um sério obstáculo.

Tenho obsessão por uma sentença de um velho e ex-manda-chuva chinês: “Não importa a cor do gato, se ele caça o rato”.

Aliás, alguns gatos sugeridos para substituir Enderson Moreira não podem ser levados à sério.

Aqui prá nós, confesso que, há bastante tempo. não tinha perpetrado uma croniqueta de tom tão piegas como essa.

Ademã, que eu vou em frente. Nada mais Dèjá vu.