Atualmente em estado avançado de deterioração, a Ponte Metálica, como é conhecida a Ponte dos Ingleses, tem projeto para requalificação finalizado. De acordo com o titular da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), Arialdo Pinho, o plano de reforma foi entregue no último dia 30 de outubro. Intervenções devem durar 12 meses.

O projeto foi planejado pelos arquitetos renomados Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon, e já está na Superintedência de Obras Públicas (SOP), para execução do edital de licitação para as obras. As informações foram divulgadas nesse último domingo (10), pelo secretário do Turismo do Estado em uma de suas redes sociais.

Foto: reprodução/Setur

Fechada desde janeiro de 2018 com graves avarias e com histórico de ocupação irregular, o local foi interditado para evitar risco à segurança dos visitantes. A reforma manterá as características originais de um dos mais famosos cartões-postais de Fortaleza, segundo o arquiteto Fausto Nilo contou à reportagem do Sistema Verdes Mares.

"É uma aperfeiçoamento, não é uma reforma para mudar a estrutura porque ela é um signo da cidade, não tem sentido fazer muitas modificações. Agora, a construção será mais eficiente e terá uma melhor convivência com a maré", pondera Nilo.

Mudanças

O piso da ponte, que antes era de madeira, agora será de concreto, como era pra ter sido no projeto original, de acordo com Fausto Nilo: "Sendo de concreto agora a Ponte terá mais tempo de sobrevivência. Se durou 26 anos inicialmente pode ser que agora dure 45 anos. Ninguém pode ter certeza, né? Por conta do avanço da maré, os problemas de aquecimento global. Mas nós levamos tudo isso em conta no projeto".

Outras mudanças estão na acessibilidade ao equipamento. A entrada contará com escadas, rampas e bicicletários. Itens de paisagismo e arborização também serão incorporados.