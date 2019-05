O amor é a energia mais preciosa da existência. Ele está no centro da vida e da morte.

A voz do amor resgata o bom valor que se esconde na prisão do desconhecido inconsciente; e a falta dele oblitera a simples capacidade de pensar, que também se enclausura na mente inquieta.

Imagino aqui, e assim, o fim que se desfaz no isolamento do mundo, sem perceber a vez da voz do amor, que muda o que deve ser transformado.

Nesse texto faço um louvor à emoção do reencontro, diante de amores ausentes; e rememoro o que faz valer a pena. Não precisa ser de uma paixão, onde se perde o prumo do senso; pode ser de um amor sumido, ausente sem razão.

Na bondade verdadeira ela está presente, junto do perdão, da esperança, da alegria, da capacidade de agradecer, do colocar-se no lugar alheio, do riso da ilusão; no dia ou na noite. A saudade aflora e faz sofrer, na hora que cala a voz do amor.

Não precisa ter sublime inteligência para saber a relevância e préstimo do seu existir. Alguns somem no mundo pela necessidade desse resistir, mas temem não serem achados, e doravante, se isolam do seu próprio reencontro pessoal; ou se evaporam no tempo.

Voz do amor; é a luz e foz feroz da solução. É a voz que inibe os medos e as dores, e reorganiza o labirinto e a encruzilhada da mente; expulsando de seus domínios o adversário. A melodia que une e reaproxima, em muitos, isola o egocentrismo enraizado.

A fala do amor funciona como resgate e consolo, do caminho da harmonia.

Em qualquer problema, pense no valor do amor; pois ainda que dele não venha a boa conclusão, sem dúvidas, no futuro, será o alicerce da superação, de adversidades que surgirão. Algumas vezes, ela não muda histórias; mas, na memória, deixa sementes de grande valor.

Russen Moreira Conrado

Médico e psicoterapeuta