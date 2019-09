Vocacionado à gestão

Sobre o tema da gestão com vistas ao seu balizamento apropriado, considero que as relações nas empresas com predomínio familiar podem se revelar críticas por conta dos vínculos, se não trabalhados adequadamente - no momento oportuno. Segundo pesquisadores que se dedicam à problemática, as causas do elevado insucesso residem nas deficiências do processo de sucessão no comando das organizações - nem sempre ideal como desejado.

A história empresarial é rica em evidências de organizações familiares que comprometeram sua trajetória, em virtude de avaliações equivocadas que serviram de pano de fundo para a destruição das perspectivas, objeto do comprometimento do seu patrimônio acumulado ao longo de décadas - que para os menos avisados parecia impossível. Não são outras as razões porque essas relações, na maioria das vezes equivocadas, devem merecer permanente atenção dos seus protagonistas, no sentido de que não contaminem o comprometimento com a missão, valores e visão, que devem dar sustentação às empresas. É a sucessão - passagem do negócio dos fundadores aos herdeiros, o aspecto mais sensível à longevidade do empreendimento.

Neste sentido a literatura especializada é pródiga em iniciativas nesta direção. Na prática, esses eventos nem sempre acontecem como desejado. Chegado o momento de passar o comando, os fundadores não se sentem confortáveis e até resistem fortemente - causa da maioria dos insucessos. Tradicionalmente, não são levados em consideração, como deveria os conflitos no relacionamento entre país e filhos, igualmente, a vocação assim como as habilidades inerentes ao negócio, propriamente dito, comprometendo a trajetória da sua gestão.

Enfim, a estrutura familiar como um todo - enquanto pré-requisito para a superação com êxito de tão importante decisão, pode se revelar inadequada, exigindo uma opção profissional que pode se concretizar através de seleção no mercado. A história é rica em opções que asseguram com êxito o recrutamento de profissionais através do mercado, para o cumprimento de tão importante missão.

Cláudio Montenegro

Administrador