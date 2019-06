Vitória dos setores produtivos

No dia 12 de junho, o prefeito Roberto Cláudio anunciou a decisão de propor uma emenda ao Código da Cidade, estabelecendo o Alvará Social. A iniciativa propõe a cobrança de uma taxa única anual de R$ 50 para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), corrigindo distorções geradas pelo Código Tributário Municipal, aprovado no final de 2017.

Além disso, a medida concede isenções para igrejas e entidades do terceiro setor que promovem projetos sociais e filantrópicos na Capital.

Desta forma, damos um passo na direção correta, no sentido de fortalecer a economia local e os pequenos empreendimentos que geram emprego e renda, sobretudo nas periferias. Dentro do atual contexto de crise econômica e desemprego, todo incentivo é bastante oportuno.

Louvamos a atitude tomada pelo prefeito Roberto Cláudio, acatando os pleitos pautados por diversas entidades representativas da indústria e dos setores de comércio e serviços. Neste processo, nosso mandato atuou como mediador dos setores produtivos no sentido de garantir um tratamento diferenciado, como prevê a Lei Complementar 123/2006, conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

No tocante ao Legislativo municipal, é nosso dever seguir analisando o novo Código da Cidade (PLC 024/2016) e as emendas apresentadas pelo Executivo e pelo conjunto de vereadores. Essa nova legislação irá substituir o Código de Obras e Posturas do Município (Lei 5.530/81) e atuar em consonância com o Programa Fortaleza Competitiva, que busca dinamizar a economia da Capital.

A conquista do Alvará Social por parte dos empreendedores locais e das micro e pequenas empresas só reforça a necessidade constante de diálogo entre o poder público e sociedade, de modo a produzir políticas públicas e iniciativas que venham ao encontro das necessidades da população.