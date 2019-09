Nova CPMF: a velha mania de entregar a conta ao contribuinte 

A saída rudimentar e preguiçosa de recriar o imposto sobre operações financeiras volta à tona sempre que o Governo Federal olha para as próprias contas e não gosta do que vê.

Na tentativa de se desgarrar da impopular sigla de quatro letras, muda-se o nome, a roupagem, mas, na prática, dá no mesmo, afinal, não se trata de um filme hollywoodiano em que o super-herói tira os óculos e, de repente, fica irreconhecível.

A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira atravessou gestões de direita e esquerda.

Agora, no Governo Bolsonaro - que, nos tempos de deputado e de campanha presidencial, não perdia a chance de vociferar contra a aberração tributária - é novamente apontada como necessária.

Com a ideia refutável, o Governo queima capital político simplesmente ao mencionar o desejo de ressuscitar este fantasma.

O brasileiro sabe na pele que a carga tributária do País é colossal - incongruente com a qualidade do que é ofertado em retorno ao cidadão - e rejeita com veemência o surgimento de novas taxações.