Desidratação da Nova Previdência expõe briga por protagonismo político

O Planalto patinou na articulação política da reforma da Previdência, na reta final das discussões no Congresso. O projeto que muda as regras das aposentadorias e pensões ficou em torno de R$ 70 bilhões mais magro no Senado, expondo, mais uma vez, a disputa por protagonismo político entre as Casas Legislativas e o Governo Federal.

Ainda não se conhece o impacto final da reforma - falta a votação em segundo turno no Senado - , mas, com a sequência de reduções, já paira o temor de que as regras previdenciárias precisem ser novamente atualizadas no futuro próximo.

A reforma, considerada sagrada pelo ministro Paulo Guedes para a estabilização fiscal do País e a retomada dos investimentos, sofreu incisões por onde passou. O Legislativo corrigiu algumas medidas excessivamente austeras, como a redução do Benefício de Prestação Continuada (BPC), ao mesmo tempo em que deixou marcas onerosas para as contas públicas.

Quando a Previdência ainda estava na Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, gabou-se pelo sucesso na articulação do projeto, num recado direto ao Planalto. E, agora, foi a vez do Senado exibir poderio político.

Se o projeto é tão precioso para o futuro da economia nacional, deveria ter recebido atenção esmerada do Governo nas trincheiras. Enquanto isso, o capital político está sendo gasto para captar votos em prol da indicação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos.

O próximo capítulo da disputa deve ser a reforma tributária, para a qual já há uma torrente de propostas diferentes. Spoiler: a briga pelo papel principal do filme deve continuar. E os roteiristas são imprevisíveis.