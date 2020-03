Valorização das Árvores Nativas

A Festa Anual das Árvores, que se realizará entre 29 de março e 5 de abril de 2020, tem a finalidade de difundir ensinamentos sobre a conservação das florestas e estimular a prática de tais ensinamentos, bem como divulgar a importância das árvores para o equilíbrio da vida no planeta e para o bem-estar dos cidadãos.

O evento é de responsabilidade do governo do Estado, através da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA). A cada ano é escolhido um tema para direcionar os trabalhos desta campanha. Em 2020, de forma a dar publicidade à Lei Estadual 16.002/2016 (Programa de Valorização das Espécies Vegetais Nativas), a Festa terá como tema "Árvores Nativas do Ceará". Haverá atividades em mais de 100 cidades cearenses, de forma a promover a inclusão e sensibilização social para as questões ambientais.

O Programa Estadual de Valorização das Espécies Vegetais Nativas objetiva contribuir com a conservação dos ecossistemas locais e espécies nativas, potencializando o índice de arborização com espécies nativas e a substituição gradativa de espécies exóticas invasoras nas áreas públicas e privadas no Estado do Ceará. Você sabe quais são nossas árvores nativas? Carnaúba, nosso símbolo, Ipê-do-cerrado, Andiroba, Juazeiro, Louro-pardo, Peroba, dentre outras. Infelizmente, como não houve este cuidado anteriormente, nosso Estado teve, durante muitos anos, a ocupação desordenada de espécies invasoras, que acabam prejudicando os biomas locais.

Atualmente, a SEMA, além de ter como tarefa disseminar a importância das espécies nativas e incentivar a conservação de seus habitats, tem como política ambiental permanente a recuperação de áreas degradadas com espécies vegetais nativas, subsidiando ações de reflorestamento e arborização viária. Para isso, os viveiros estaduais - principalmente no Parque Estadual Botânico e APA da Serra de Baturité - produzem milhares de mudas anualmente, mas somente de espécies nativas.

Isso facilita a recuperação de matas ciliares, nascentes, corpos hídricos superficiais, corredores ecológicos e outros espaços territoriais especialmente protegidos. Além disso, contribui com a cultura de respeito e valorização de plantas nativas, patrimônio biológico comum, gerando benefícios socioambientais e ecossistêmicos, como melhor qualidade do ar, da água, do clima e bem estar da população.

Artur Bruno

Secretário do Meio Ambiente do Ceará