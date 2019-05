Um médico inesquecível

Recentemente, Fortaleza viu partir uma das figuras mais emblemáticas da Medicina do Ceará, o médico Sérgio Gomes de Matos, de tradicional família cearense e um dos luminares da Cultura, não só da ciência médica mas também geral. De forma múltipla, reunia na sua pessoa o bibliógrafo, o historiador, o amante da música clássica, o literato, o cultor enfim das Belas Artes.

Mas antes e acima de tudo, era médico em tempo integral, pneumologista e uma das figuras mais carismáticas e respeitadas da Medicina no Ceará, como professor de gerações de médicos e de profissional sem jaça. Viveu para servir o próximo, sem distinções de classe ou de poder econômico, e quem quisesse encontrá-lo, bastaria comparecer à Casa de Saúde São Raimundo, onde praticamente morava. Era afável no trato e acolhia a todos com um sorriso de bondade extravasado nos lábios e no brilho dos olhos.

Por essa vocação acendrada, consumiu-se a si todo inteiro, como se fora uma vela acesa num castiçal. Não conhecia sábados, domingos, nem feriados. Era verdadeiramente um sacerdote a serviço da Medicina. Sacrificava o lazer e os momentos de descanso em família, pois tinha por obrigação visitar a qualquer hora do dia ou da noite os seus doentes internados. Eu próprio dou testemunho desse seu empenho, quando estive ali internado por mais de um mês sob o seu permanente cuidado.

Foi um apóstolo, um samaritano da Medicina, fiel ao juramento de Hipócrates. Foi portanto um dos últimos lídimos representantes de médicos e de uma Medicina humanizada e humanitária, que atendia olhando as pessoas nos olhos, consultando suas dores, sem se importar para as condições financeiras do paciente. Sérgio Gomes de Matos fará imensa falta à Medicina do Ceará, e muitos dos seus pacientes curados e em tratamento rendem-lhe o preito de sua gratidão e de sua saudade. Descanse em paz, amigo.