Trinta anos da web

Em 12 de março de 1989, o físico e cientista da computação britânico Tim Berners-Lee apresentava uma ideia, junto à Organização Europeia de Pesquisas Nucleares (CERN), no sentido de permitir o acesso universalizado da internet - que já existia desde meados da década de 80 - pelas pessoas, em todo o planeta. O documento, intitulado "Gerenciamento de Informação: Uma Proposta", foi o embrião da rede mundial de computadores (em inglês, world wide web), que agora completou 30 anos de seu surgimento. Berners-Lee , por meio desse conceito brilhante, viabilizou, ao adotar o protocolo www , o entrelaçamento mundial dos endereços (sítios) da internet . A rede abriga hoje quase todos os sítios existentes, aproximadamente 2 bilhões, promovendo a comunicação mundial de forma gratuita, descentralizada e colaborativa. Na realidade, foi somente em abril de 1993 que o CERN decidiu que a web deveria ser aberta ao uso de quaisquer pessoas no planeta. Na época, os usuários desse protocolo eram cerca de 10 mil. Atualmente, mais da metade da população mundial já tem acesso à internet.

Hoje, são inegáveis as facilidades oferecidas pela rede mundial, agilizando, por meio de mensagens de correio eletrônico (e-mail), imagens, vídeos, sons e sistemas de organização da informação (hipertextos), a vida de bilhões de indivíduos mundo afora. O ritmo do planeta tornou-se completamente diverso a partir das conexões abertas pela rede, acelerando as relações humanas por meio da tecnologia. Berners-Lee hoje dirige o World Wide Web Consortium (W3C), que supervisiona o contínuo desenvolvimento da rede, aprimorando seu funcionamento em benefício da humanidade. A web tornou-se um divisor de águas entre a forma como vivíamos antes e passamos a viver após seu nascedouro. A difusão de conhecimentos e tecnologias é hoje incomparavelmente maior, democrática e fundamental, graças a Lee e sua web.