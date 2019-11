Vitória do ceará valoriza clássico

O Ceará precisava vencer. Venceu. Fez um bom primeiro tempo. Soube se impor trabalhando em cima. Mas, em falhas individuas de Fabinho e Samuel Xavier, sofreu sustos em conclusões de Patrick e Pottker, do Internacional. A predominância alvinegra foi traduzida em belo gol (1 x 0) de Galhardo, que iniciou e concluiu o lance bem organizado por Baxola e Samuel Xavier. Na fase final, o Vozão aceitou demais o Inter e correu sério riso de sofrer o empate. Diogo Silva operou milagre em conclusão de Bruno Silva. O Inter fez entrar três atacantes: Sobis, Wellington Silva e Parede. Foi para o tudo ou nada.

O Ceará apostou em Matheus Gonçalves para matar o jogo. Matou. Em lance com Ricardinho, Baxola e Bergson, coube a Mateus confirmar a vitória alvinegra. Destaque para Baxola, o melhor do jogo. E o feliz momento de Galhardo, que não vinha bem, mas fez o primeiro gol. Abriu o caminho. Ceará e Fortaleza vão para o clássico em quase tudo iguais: número de pontos (36), de vitórias (10), de empates (6) e de derrotas (15). A vantagem do Vozão está no saldo de gols: o Ceará tem zero; o Fortaleza, menos seis. O resultado valorizou o clássico que assume aspecto definidor.

Confuso

Não sei mais o que é pênalti no futebol. Trabalho no ramo desde o ano de 1965. Na época, existia a diferença entre mão na bola e bola na mão. Na área, cometia pênalti o jogador da equipe que se defende, caso usasse intencionalmente a mão para disso tirar proveito.

Interpretação

Na recente deliberação, ficou posto que, agora, não há mais que interpretar se houve ou não intenção. Agora é incisivo: se na área a bola tocar na mão do jogador do time que se defende, é pênalti, independentemente de sua intenção. Um absurdo.

Beneficiados

Criaram o VAR para tirar as dúvidas. Ora, pela deliberação atual, se na área a bola tocar na mão de um jogador da equipe que se defende, caracterizado estará o pênalti, independentemente da intenção do atleta. Então, o Fortaleza foi duplamente prejudicado na partida diante do Corinthians, em São Paulo. Problema é que o VAR também foi contaminado pela infeliz frase do Armando Marques: "Há coisas que o juiz vê e há coisas que o juiz finge que não vê". Na maioria das vezes, só os times grandes são beneficiados pelo VAR. Pura coincidência...

O volante Pio, que jogou pelo Ceará, continua trajetória de sucesso. Dono de um "canhão" que apavora goleiros adversários, Pio tem agora no currículo três subidas para a Série A. Subiu com o Ceará, CSA e agora com o Bragantino, inclusive assinalando gol.

A defesa do Fortaleza vem cometendo seguidos erros que comprometem os resultados finais. Não se admite tomar seis gols do Corinthians - três no Castelão e três em Itaquera. Tomar seis gols é inadmissível, especialmente pelas circunstâncias em que o time se encontra.