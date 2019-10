Vaivém interminável - a dança dos técnicos

O futebol brasileiro parece destinado a ser o local de execução sumária dos treinadores. Uma espécie de cadafalso para onde são levados, sem direito de defesa. Os jogadores erram as finalizações, o técnico paga. O time perde três ou quatro jogadas, o técnico é demitido. E assim é a rotatividade. Ceni conseguiu a proeza de sair e voltar ao Fortaleza, sem tempo de um outro ocupar seu trono, onde reinou absoluto. Como quem foi rei sempre é majestade, Ceni retomou o cetro e a coroa de ouro no Pici. E já chegou fazendo a festa com bela vitória sobre o Botafogo. Em Porangabuçu, Enderson Moreira foi despachado sob o crepúsculo de uma passagem pouco proveitosa. Ainda assim, foi sob seu comando que o Ceará realizou um feito notável: a reação diante do Corinthians em Itaquera, quando empatou o jogo, após estar perdendo por 2 a 0. Mas isso não passou de um furtivo sonho de recuperação. Gorou. Novas cabeças rolarão aqui e alhures, assim como rolaram as cabeças de Mano Menezes, no Cruzeiro; Felipão, no Palmeiras; Rogério Ceni, no Cruzeiro, além de Oswaldo Oliveira e Fernando Diniz, ambos no Fluminense.

Dois em pouco tempo

Quando a crise é no elenco, só a mudança de treinador não resolve. O Cruzeiro demitiu Mano e contratou Ceni. Teve de demitir Ceni por problemas com o elenco. O Fluminense demitiu Fernando Diniz e contratou Oswaldo Oliveira. Teve de demitir Oswaldo Oliveira por problemas com o Ganso.

Marcas

Há treinadores que deixam marca positiva, não seguida pelos sucessores. Caso de Ceni no Fortaleza. Zé Ricardo, seu substituto, não conseguiu dar sequência ao trabalho do antecessor. E por isso caiu. No Ferroviário, Marcelo Vilar fez um belíssimo trabalho. Seus sucessores Leandro Campos e Marcelo Veiga não conseguiram dar sequência. Ambos caíram.

Novo trabalho

No Ceará, a luta é por uma retomada. Lisca, que salvou da degola o time na Série A 2018, perdeu-se no certame estadual 2019 e foi demitido. Enderson Moreira, sucessor de Lisca, tentou ajustar o time na atual Série A, mas não conseguiu: foi demitido. Agora, chegará o novo treinador com a dura missão de evitar a ida do Ceará para a zona maldita. É o terceiro técnico a comandar o Vozão este ano.

Um dos problemas que levaram à demissão o técnico do Ceará, Enderson Moreira, foi o alto índice de erros nas finalizações. Agora, com a chegada do atacante Willian Popp, nasce a esperança sobre possível solução para tão crucial problema. Gostei da entrevista de Popp. Ele se mostrou pronto para o desafio. Tomara!

Viagem de volta. O Brasil era visto como dono do melhor futebol do mundo. Nossos treinadores tidos como referência. Assim, Felipão e Luxemburgo foram ensinar na Europa. Hoje, pregam a importação de técnicos europeus, haja vista o êxito do português Jorge Jesus no Flamengo. Portugal nos ensinando. Quem diria...