Uma polêmica vazia do futebol

O título do Flamengo trouxe à tona uma velha discussão que parecia já superada e esgotada. Quem é, enfim, o campeão brasileiro de 1987? O Flamengo, após vencer a Série A sem entrar em campo, no último domingo, festejou como sendo heptacampeão brasileiro, o que incluiria exatamente a conquista de 1987. Em tempo, decisão do STF resolve que Sport é o único campeão nacional daquele ano. Mas os rubro-negros não aceitam e seguem reivindicando a taça do torneio para si. Tudo começou quando a CBF anunciou que não tinha condições financeiras de organizar o Brasileiro de 1987. As equipes, então, se uniram e criaram o Clube dos 13, excluindo boa parte dos times que jogavam a então 1ª divisão. A exemplo dos cearenses, que ficaram de fora da fatia. O que aconteceu foi que após a formação do novo torneio, a CBF mudou de ideia e decidiu que realizaria o Nacional, com aqueles que ficaram fora da Copa União. E, aí, começou a gestação do problema que dura até hoje. E que, mesmo com uma decisão de um tribunal superior, não se cumpre. Porque uma coisa é certa: você pode até não concordar, mas precisa seguir uma norma ou lei.

No que deu

Após a CBF retroceder, a Copa União se tornou Módulo Verde e a dela Módulo Amarelo. O Flamengo venceu o Verde e o Sport, o Amarelo. O regulamento, assinado por Eurico Miranda (representante do Clube dos 13), determinou um quadrangular final entre campeão e vice dos torneios. Flamengo e Internacional (vice do Verde) se recusaram a jogar e Sport e Guarani (vice do Amarelo) fizeram a final, em 1988. O Leão da Ilha se sagrou campeão de1987.

Sport tem razão

Parece evidente que o título seja do Sport. E aí, volto a dizer: se havia determinação aceita pelas duas entidades, deveria ser cumprida, independentemente de clube A ou B gostar. Mas claro que essa discussão passa por questões de representatividade e de poder financeiro. Logo, dura tanto tempo.

Vai reclamar

O Sport promete processar o Flamengo por insistir no assunto. Não sei se o clube carioca se preocupará com isso, mas que o assunto vai se arrastar por mais tempo, isso vai.

O Atlético/CE iniciou pré-temporada para o Cearense de 2020. O elenco, que ainda está sendo formado, teve o primeiro contato com a comissão técnica, que segue liderada por Raimundo Vagner, o Raimundinho. O primeiro trabalho com bola acontece hoje, sob a batuta do próprio treinador da Águia da Precabura.

Hoje tem Série B. Ponte Preta e Brasil de Pelotas fazem partida isolada da última rodada da competição. Os dois não aspiram mais nada na Segundona do Brasileiro e tiveram o confronto adiantado pela CBF. Ou seja, os clubes ficarão de férias mais cedo em 2019. Elencos e torcidas, com certeza, não queriam isso.

*Roberto Leite assina a coluna interinamente devido às férias de Tom Barros