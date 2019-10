Uma andorinha só tenta fazer verão

Há coisas inacreditáveis no futebol. Exemplo está no número de gols de Thiago Galhardo, meia do Ceará. Ele já assinalou nove gols. Ora, para um time que sofre sérios problemas de finalização, a marca por ele alcançada é excepcional: dos 22 gols feitos pelo Ceará, Galhardo marcou nove. Ele é o quarto maior goleador da Série A nacional, atrás apenas de Arrascaeta (Flamengo) com 10 gols, Gilberto (Bahia) com 11 gols e Gabriel (Flamengo) com 18. Com relação ao Gabigol está explicado. Seu time, o Flamengo, é líder da competição com 49 pontos, tendo marcado 47 gols. Mas a marca de Thiago Galhardo ganha maiores dimensões porque faz parte de uma formação com extrema dificuldade para colocar a bola no fundo das redes. O segundo maior artilheiro do Ceará é Leandro Carvalho, que marcou três gols. Observem a diferença entre os dois. No Flamengo a bola chega com qualidade porque o setor criativo também tem refinada qualidade. No Ceará nem tanto, daí o espanto diante da eficiência de Thiago Galhardo, jogador de talento que o Vasco da Gama não soube aproveitar, mas que tem sido muito útil em Porangabuçu.

Noviço Rebelde

O próximo adversário do Fortaleza, o São Paulo, foi por mais de vinte anos a casa de Rogério Ceni, atual técnico do Leão. Lá viveu suas glórias e seus melhores momentos no futebol. Entretanto, foi lá também que experimentou terrível fracasso, quando noviço rebelde na função de treinador. Chegou a hora de um ajuste de contas.

Cenário

O jogo São Paulo x Fortaleza não será no Morumbi, antiga "casa" de Ceni. Sorte do técnico que terá como cenário o neutro Pacaembu, onde Ceni tantas vezes jogou, mas sem o vínculo emocional do Estádio Cícero Pompeu de Toledo. Se o jogo fosse no Morumbi e o Fortaleza de lá saísse vencedor, creio que Ceni, como treinador, sairia de alma lavada.

Melhores

Hoje, pela Libertadores, Grêmio x Flamengo, primeiro jogo da fase final. Na minha avaliação, são na verdade os dois melhores times do Brasil. O Flamengo, sob o comando de Jorge Jesus, jogando mais bonito, de forma mais vistosa. O Grêmio, sob o comando de Renato, no estilo gaúcho, de futebol mais pegado. Imperdível.

O atacante Edinho voltou a jogador seu melhor futebol. Na vitória sobre o Botafogo, ele, como há algum tempo, foi brilhante nas jogadas em velocidade pelos lados do campo. Depois de seu retorno, após recuperação da lesão que sofrera, foi a melhor partida de Edinho, coincidindo com a volta do mito Rogério Ceni.

Enderson Moreira deixou o comando técnico do Alvinegro na tarde de ontem. O Vozão, que busca novo treinador, enfrentará o Goiás, domingo, às 16 horas, no Castelão. Tipo do jogo onde derrota e empate se assemelham pelo estrago que provocarão. Só a vitória aliviará as tensões. Momento muito complicado.