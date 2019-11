Um quinteto contra o descenso

A 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro determinou quem serão os times que brigarão, provavelmente, contra o rebaixamento até a última rodada. Faltam cinco para o término da competição. Com a vitória sobre o CSA, o Fortaleza se livrou das possibilidades de rebaixamento. O perigo é meramente matemático. Da mesma forma do Leão do Pici, o Atlético/MG também não inspira cuidados. Ambos precisam de mais três pontos, cada, para se preocupar apenas com a vaga na Sul-Americana. O Goiás, da mesma forma.

Isto posto, Botafogo, Ceará, Fluminense, Cruzeiro e CSA ficarão no bolo para fugir do descenso. Com a tabela que tem pela frente, parte desse quinteto pode ter saído da briga. Ou por ter vencido o suficiente para desgarrar das últimas colocações ou por ter sido rebaixado. O próprio CSA, por exemplo, não deve durar muito na disputa. Mas o fato é que o Vovô deve lutar até o fim para permanecer. Com uma tabela cheia de confrontos difíceis e com adversários que estão acima na tabela de classificação, a tendência é essa. Será quase um mês de corações acelerados da torcida alvinegra.

Leão à vontade

Situação bem diferente vive o Fortaleza, que tem 0,09% de chances de rebaixamento na pior das projeções. Com tantos confrontos diretos da turma que está mais próxima ao Z-4, os 42 pontos do Leão já bastam. Tanto é verdade que o Tricolor já pode começar a pensar em lutar para se garantir de vez também na Sul-Americana. Já está na zona de classificação, inclusive. Atualmente, são 79% para ficar com a vaga.

Parabéns, juninho!

Grata surpresa no Fortaleza deste ano, o volante Juninho tem números importantes a mostrar nesta Série A do Brasileiro: é o 1º volante em assistências para gol (6), em assistências para finalização (45), em cruzamentos certos (48), em finalizações realizadas (50) e é 3º em lançamentos certos (49).

Recomeço

Ferroviário retorna aos treinos hoje à tarde. Tem uma proposta nova de gestão participativa. Entre os que toparam a ideia, está o empresário Arthur Boim, que já foi do Icasa.

Richardson, ex-cearÁ, e Júnior Santos, ex-Fortaleza, foram campeões no futebol japonês. Jogando pelo Kashiwa Reysol, os dois conquistaram a J-League 2 - a 2ª divisão do Campeonato Japonês. O time bateu, por 3 a 0, o Machida Zelvia, na final. Sob o comando de Nelsinho Batista, o clube somou 81 pontos em 41 jogos.

Tite mudou meio time para enfrentar a Coreia do Sul. O jogo, em horário ruim para quem gosta de futebol, 10h30, é a última chance de testar jogadores antes do início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Após hoje, a equipe só entra em campo em março, exatamente na fase classificatória do Mundial.

