Um olho no Inter e o outro no Timão

Esperanças de vitória. E bote esperança nisso. Esperança de ver o Fortaleza ganhar do Corinthians em Itaquera. Esperança de ver o Ceará ganhar do Internacional no Castelão. Esperança de ver a defesa do Fortaleza não repetir os graves erros nas saídas de bola. Esperança de ver o Ceará não errar tanto nas finalizações. Esperança de ver o goleiro do Leão, Felipe Alves, não exagerar na mania de jogar como atacante. Esperança de o Ceará, se houver pênalti a seu favor, não o desperdiçar (perdeu em três oportunidades). Esperança de ver o Cruzeiro ser derrotado pelo Athletico-PR. Esperança de o Fluminense ser derrotado pelo São Paulo. Esperança de ver o Botafogo derrotado pelo Flamengo. Esperança de ver árbitros competentes e honestos, atuando com coragem e isenção. Esperança de ver o VAR ágil e imparcial sem o dogma de máquina infalível.

Perdi as contas de quantas vezes escrevi neste texto a palavra esperança. Logo ela, que, segundo dizem, é a última que morre. Que seria do homem se não fosse a esperança de algo melhor. Ficaria, como dizia Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar.

Oscilante

Na rodada passada, o Inter perdeu o Grenal por 1 a 0. Nos últimos cinco jogos, o Inter perdeu para o Grêmio (2 x 0), empatou com Athletico-PR (1 x 1), ganhou do Bahia na Fonte Nova (2 x 3), perdeu para o Vasco no Beira-Rio (0 x 1) e ganhou do Avaí (0 x 2). Está distante seis pontos do G-4. Oscila: perdeu do Vasco em casa, mas ganhou do Bahia na Fonte Nova.

Rosário de tropeços

O Corinthians foi humilhado pelo Flamengo no Maracanã (4 x 1). O Timão não vence há oito jogos. Perdeu do Flamengo, perdeu do CSA (2 x 1) no Rei Pelé, empatou com o Santos (0 x 0) em Itaquera, também no Itaquera perdeu para o Cruzeiro (1 x 2), no Serra empatou com o Goiás (2 x 2), perdeu para o São Paulo (1 x 0), empatou com o Athletico em Itaquera (2 x 2) e empatou com o Grêmio (0 x 0). O técnico Carille caiu.

Adversários

Ceará e Fortaleza terão, pois, adversários do primeiro escalão nacional, mas que estão cumprindo jornadas irregulares. É possível, sim, mirar vitórias cearenses. O Leão deve evitar o exagero do goleiro-linha. O Ceará tem de cuidar das finalizações.

Que bola tem jogado Bruno Henrique, do Flamengo. O artilheiro é o Gabigol (20 gols), mas o Bruno, além dos 15 gols que marcou (vice-artilheiro), tem participação coletiva mais vistosa, efetiva e brilhante. Na opinião do jornalista Gustavo de Negreiros, Bruno é no momento o melhor jogador do futebol brasileiro.

Um dos graves defeitos do Fortaleza é o exagero de sair jogando com o "goleiro-linha", modismo que custou caro ao Leão no jogo passado. Tanto o goleiro Felipe Alves quanto os zagueiros andaram errando e proporcionando contra-ataques. Num deles, o gol do Atlético-MG. Tudo demais é veneno...