Tom Barros: Um prêmio ao golaço que encantou o País

Quem viu os dois jogos mais recentes do Botafogo, no caso a derrota para o Internacional (3 x 2) no Beira-Rio e a vitória sobre o Atlético-MG (2 x 1) no Engenhão, pode compreender que haverá dificuldades para o Ceará logo mais no Castelão. O atacante Diego Sousa experimenta ótimo momento. É perigoso. A defesa do Ceará deve estar atenta à movimentação dele. Tenho dito que o Ceará poderia repetir o modelo tático usado no segundo tempo diante do Corinthians, quando alcançou o empate, após estar perdendo por 2 a 0. Lá o Vozão reagiu fazendo entrar, no momento adequado, Leandro Carvalho, William Oliveira e Felipe Baxola. Não estou fazendo referência à escalação inicial. Estou fazendo referência ao modelo tático, que poderá ser o mesmo da segunda fase em Itaquera, embora com formação inicial diferente. O Ceará deve tomar a iniciativa do jogo. E tem meios para fazê-lo. Aqui não será sob o sol de meio-dia. No lugar do calor, a temperatura amena das noites fortalezenses com a forte brisa de setembro. E com a presença, aí sim, desde o começo, do atacante Leandro Carvalho. Um prêmio ao golaço que silenciou o Itaquerão e encantou o Brasil.

Desafios

O Fortaleza há provado ser capaz de contrariar a lógica das coisas. Quando todos dele esperam uma derrota, vem vitória. Quando em casa, com a expectativa de vitória, vem tropeço. Assim, o Leão se torna imprevisível como imprevisível foi a sua reação em Santos, no empate de 3 a 3.

Pontas

Lembrei-me do Zé da Galera (Jô Soares) que pedia no "Viva o Gordo" para Telê botar pontas da Seleção. Pois a torcida do Leão não se cansa de pedir Edinho e Osvaldo desde o início do jogo. Quer os dois abertos, nas pontas. Zé Ricardo, não sei por qual motivo, só vem entrando com eles no transcorrer da partida.

Indagação

Outro ponto que tem gerado polêmica é a não escalação de Carlinhos logo de início. Não que Bruno Melo comprometa. Não é isso. Bruno é também jogador qualificado. Acontece que, no momento, o desempenho de Carlinhos vem sendo superior. Aliás, na reação em Santos, Carlinhos exerceu papel fundamental no apoio pela esquerda. E foi dele que saiu o passe para o gol de empate.

Segunda-feira, dia 16, às 15h30, no PV, Gentilândia, o clássico Fortaleza x Ceará pela Taça Fares Lopes. Há necessidade de especial policiamento, pois os tumultos no bairro sempre acontecem, pouco importando se a disputa é profissional ou "sub". O clássico tem trazido sérias apreensões ali.

Pressão em cima de Rogério Ceni. O Cruzeiro precisa ganhar do Palmeiras hoje, às 19 horas, no Allianz Parque, visando a evitar mais tumulto e reação da torcida. O racha no ambiente ficou evidenciado depois da derrota para o Inter, quando Tiago Neves criticou abertamente o treinador. Só uma vitória do Cruzeiro aliviará as tensões.