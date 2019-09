Tom Barros: Possibilidades no G-4 e no Z-4

A última rodada do 1º turno da Série A do Campeonato Brasileiro mostrará quem terá de lutar mais para não cair, quem mais terá de lutar para subir e quem mais próximo estará do título de campeão. O G-4 e o Z-4 em foco. Depois da rodada deste fim de semana, quando acontecerá a "virada da montanha", serão 19 rodadas restantes. Na parte alta, a diferença pequena entre Flamengo, Santos e Palmeiras não permite previsões seguras sobre quem subirá ao alto do pódio. A cada rodada, haverá possibilidade de mudanças na ordem das coisas. Na parte baixa, só milagre tirará o Avaí do fundo do poço. A Chapecoense, desde que subiu para o Brasileirão, jamais passou por vexame assim. Já tentou acertar com o Lisca, conhecido por salvar times ameaçados de rebaixamento, mas não deu certo. O modesto CSA está lado a lado com o famoso Fluminense. Tudo muito complicado. Historicamente, os chamados times grandes têm melhor poder de recuperação, quando na zona maldita. Mas, na atual situação, um grande vai começar o returno na zona do descenso. Se não for o Fluminense, será o Cruzeiro. Pelos números atuais, um deles ficará no Z-4 no início do returno.

Corda bamba

Historicamente, é difícil uma equipe grande ser rebaixada. No ano passado não caiu nenhum grande. Mas Fluminense, Vasco da Gama, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Botafogo, Corinthians e Atlético/MG já experimentaram o dissabor do rebaixamento para a Série B. Normal será o Fluminense sair da zona do descenso, mas não se pode descartar uma nova queda do Flu.

Retomada

Vasco, Grêmio e Cruzeiro já estiveram na zona de rebaixamento. Hoje, o Grêmio já é o 11º. O Vasco é o 15º. O Cruzeiro o 16º. Todos, portanto, fora da zona. Verdade que Vasco e Cruzeiro ainda não abriram distância confortável. Mas, de qualquer maneira, contornaram uma situação mais grave.

Tie-break

No returno, quem estiver em desvantagem no número de pontos, tem de acrescentar mais uma: a impossibilidade de recuperar pontos perdidos a partir da 20ª rodada. Lembram-se da dificuldade que teve o Ceará para sair da zona, mesmo ganhando vários jogos seguidos? Basta um tropeço novo para que haja a evaporação dos pontos antes conquistados. Sem chances de retomá-los. É incrível.

Torcida do Cruzeiro, em manifestações ostensivas, dá carta branca a Ceni para mexer nos medalhões. Mas é bom não esquecer: se não regularizar o pagamento de salários, com medalhões ou sem medalhões, será difícil para Rogério Ceni colocar as coisas em ordem. Na casa em que falta pão, todos gritam e ninguém tem razão...

Diferença notável: há alguns anos, clubes do Sul e Sudeste pagavam salários em dia. Clubes nordestinos eram vistos com desconfiança porque atrasavam os salários. Hoje, o cenário é outro: Ceará e Fortaleza primam pela pontualidade no pagamento. Os times do Sul e Sudeste nem tanto...