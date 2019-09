Times grandes - crises mal explicadas

Interessantes são essas coisas do futebol. O Palmeiras é vice-líder da Série A. Nem parece que um time assim, de olho no título, capaz de emprestar jogadores como Felipe Pires e Arthur, teve de demitir seu treinador porque passou sete rodadas sem ganhar. Assim desabou Felipão, fuzilado pela artilharia flamenguista que meteu 3 a 0 no Palmeiras. Pois é esse Palmeiras que o Fortaleza enfrentará no Castelão, amanhã. É inacreditável que o Verdão, com um elenco pleno de alternativas para todas as posições, tenha passado por problemas tão graves. Agora é Mano Menezes o mentor. O Fortaleza é imprevisível. Tem dia de seleção; tem dia de apagão. O Palmeiras é favorito, mas não tão favorito quanto o foi na estreia. Prefiro acreditar no Fortaleza com Edinho, Osvaldo e Romarinho na linha de frente. Prefiro acreditar no Fortaleza com Gabriel Dias, Felipe e Juninho na linha média. Um Fortaleza com encanto, sem espanto, assim como foi em Santos. Refuto qualquer manifestação de resultados antecipados. Não existe o "já ganhou" por maior que seja a diferença técnica entre os contendores. Isso está muito claro na atual competição, com inúmeros resultados que contrariam a lógica das coisas.

Anotações

Alguns dados enviados pelo médico e pesquisador Russen Conrado são muito interessantes. Ao fim do primeiro turno da Série A 2019, em apenas 14 partidas (7,4%) o time que começou perdendo reagiu, empatou e ganhou. E em 127 partidas (66,8%) o time que fez o primeiro gol foi o vencedor.

Empates

O médico Russen Conrado lembra ainda que o empate é um resultado muito recorrente. No primeiro turno houve 49 empates. Mas é bom frisar: esse é um resultado enganador porque o time fica sem perder e entende que fez grande coisa. Não fez. Empate traz apenas o minguado proveito de só um ponto. Uma vitória equivale a três empates. Por isso reafirmo: é um resultado altamente enganador.

Acomodação

Como no empate não há a irritação da derrota, as pressões são menores. Aí a própria torcida se acomoda numa espécie de aceitação. Só quando desperta da anestesia que o empate provoca é que dimensiona o estrago. Ganhar um pontinho é pouco. Somar pontos com empates é como andar das tartarugas: lerdo demais. Daí a importância da vitória.

Teoricamente, a luta de Ceará e Fortaleza, visando à permanência na Série A, passa por vitória sobre os times em situação de risco como o CSA. Daí a necessidade de vitória do Ceará amanhã no Estádio Rei Pelé. Servirá para brecar a marcha ascensional do clube alagoano, que poderá ser um empecilho maior mais na frente.

Há nítido sentimento de que Fluminense e Cruzeiro tendem a crescer neste returno. Se assim for, Fortaleza e Ceará terão de conservar em posições inferiores Goiás, CSA, Chapecoense e Avaí. Se um desses sair da zona, as possibilidade de queda de um dos nossos representantes será bem maior. Muito cuidado, pois.