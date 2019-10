Os Passageiros da agonia

A margem continua muito pequena: três pontos separam da zona de rebaixamento o Fortaleza. No caso do Ceará a situação ainda é mais apertada, pois apenas um ponto a mais é que está segurando o Vozão fora da zona maldita. No sábado, dos males o menor: empate aqui e empate em Belo-Horizonte. Fortaleza e Ceará respiram, mas com dificuldade como quem tem asma. Uma agonia que, pelo visto, seguirá até às últimas rodadas. Já na quarta-feira o Fortaleza enfrenta o lanterna Avaí no Ressacada (19h30). O Ceará recebe o Fluminense no Castelão (21h30). Teoricamente, as dificuldades do Ceará serão maiores. Mas é bom lembrar que o Fortaleza fora de casa pega um time em desespero. Tudo está complicado. O Ceará voltou a preocupar pela produção oscilante. Na empate com o Vasco da Gama nem de longe lembrou o time da virada sobre o Bahia no Pituaçu. O Fortaleza sentiu a pressão do Cruzeiro, mas reagiu a tempo e empatou. Em síntese, apesar das dificuldades e ausência de vitórias, os dois representantes cearenses permaneceram fora da zona de rebaixamento. Tudo bem. Mas a intranquilidade procede, já pela mínima diferença de pontos.

Ritmo

Pelo visto, com jogos na quarta e no sábado ou domingo, fica muito difícil um time com elenco limitado manter o padrão durante bom tempo. O desgaste é natural. Ainda que seja um time de jovens, todos sentem o esforço além das medidas. Assim será comum a oscilação.

Salvador

Bergson mais uma vez faz um gol salvador, ou seja, o do empate do Ceará diante do Vasco da Gama. Ele fizera um gol mais salvador ainda na vitória sobre o Avaí, já nos minutos finais. Assim, pouco a pouco, embora ainda padecendo a desconfiança da crítica, Bergson vai assinalando gols. Justo os gols que, sem eles, o Ceará teria voltado para a zona de rebaixamento. Bergson, o espantador de fantasmas.

Mais

Que ótima fase a de Wellington Paulista. Agora com onze gols, ele se estabelece entre os melhores artilheiros do Brasil. Interessante é que nos primeiros momentos após sua chegada, Wellington teve questionada a sua contratação. Hoje é imprescindível sua presença no ataque tricolor. Ótimo para o Leão.

Concorrentes diretos do Ceará e do Fortaleza na luta contra o rebaixamento, é importante acompanhar os próximos desafios do Fluminense, Cruzeiro e CSA. No caso do Flu, confronto direto com o Ceará. O Cruzeiro enfrenta o Botafogo no Rio. O CSA recebe o Corinthians no Estádio Rei Pelé. O Fortaleza encara o Avaí no Ressacada em Florianópolis.

Advertência cabe ao Fortaleza: o Avaí, não obstante estar complicado na zona de rebaixamento, tem de ser olhado com muito cuidado. O Ceará quase que não vence o Avaí, fato que complicaria a sua vida, quanto às pretensões de permanência na Série A. Salvou-se com aquele gol de Bergson. Portanto, que o Leão enfrente o Avaí como se o Avaí estivesse no G-4. Isso evitará surpresas.