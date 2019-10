Os apressados de plantão

Mal o Ceará ingressou na zona de rebaixamento, logo se levantaram os “pregoeiros do pessimismo” já para decretar a antecipada queda do Vozão para a Série B 2020. Amigos, terminou agora a 24ª rodada. Portanto, faltam ainda catorze rodadas. Muito água terá de passar sob a ponte até que tudo se defina. E aí poderão entrar também o número de vitórias e o saldo de gols como elementos qualificadores. Mas parte da torcida e parte da crônica esportiva já estão dando como certa, certíssima, com 100% de precisão, a não permanência alvinegra na elite. Se assim fosse, o Ceará nem mais precisaria cumprir os catorze jogos restantes. Seria botar a violinha no saco e ficar sossegado, de papo para o ar, na sede da Avenida João Pessoa. Gente, não é assim. O Ceará está numa situação embaraçosa, mas tem condições ainda de seguir na Série A. Os concorrentes também terão dificuldades semelhantes. Estarão sujeitos às mesmas chuvas e trovoadas. Então, precipitada demais é a declaração de que o Ceará já caiu. Por isso, aos apressados de plantão, um reparo: reconhecer que o Vozão está a perigo é fato, incorreto é dizer que já caiu.

Carisma

Um treinador pode, com seu carisma, mais que com seu conhecimento, mudar a produção e o destino de um time. Quando Ceni deixou o Fortaleza, o time sentiu o golpe. Caiu de produção e logo veio a preocupação com a zona de rebaixamento. Rogério voltou e tudo mudou para melhor.

Subida

Coincidência ou não, com Ceni o Fortaleza experimentou a retomada e já agora colocou cinco pontos de distância para o primeiro da zona de rebaixamento, o Ceará. Margem relativamente segura. O jogo de amanhã diante do Vasco da Gama em São Januário ganhou nova feição. Motivo simples: será o momento para consolidar a distância. A meu juízo, é possível, sim, empate ou vitória do Leão.

De início

Fortaleza (13º) e Vasco (14º) fazem campanhas semelhantes. Ambos estão com 28 pontos, mas o Fortaleza tem uma vitória a mais. O Vasco, mesmo com muitas oscilações, vem subindo. Já esteve na zona de rebaixamento, mas começou a ganhar pontos após a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Perigoso desafio para o Leão.



Ninguém segura o Flamengo. Por justiça, será interessante que o título fique com ele, já pelo brilho especial que, no momento, tem dado. Pode até perder o título da Série A e também a vaga na final da Libertadores, mas, pelo menos até aqui, ninguém tem apresentado melhor futebol que o time de Jorge Jesus.



Notória a insatisfação da torcida do Ceará com Leandro Carvalho e Wescley. O primeiro pela instabilidade emocional e oscilação. O segundo porque, sendo o mais alto investimento do clube, acabou lesionado, não tendo mais conseguido jogar o futebol de antes. Pior é que a retomada depende muito da inclusão desses dois.