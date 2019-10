O melhor jogador da Série A nacional

Fiz uma pequena pesquisa. Perguntei aos meus colegas de trabalho quem, na opinião deles, é o melhor jogador do futebol brasileiro Série A no momento. Nenhum respondeu de pronto, sem pestanejar. Cada um buscou, numa avaliação relâmpago, quem poderia ser guinado a tão importante posição. Há alguns anos, isso seria difícil pela oferta. Havia muitos craques. Hoje, a dificuldade é pela escassez. Nas décadas de 1950 e 1960, abundavam craques. Garrincha, Didi, Pelé... Na década de 1970, Rivelino, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé... Na década de 1980, Zico, Careca, Reinaldo, Falcão, Sócrates, Roberto Dinamite, Ademir da Guia... Na década de 1990, Romário, Bebeto, Raí... Hoje o analista tem de examinar bem, puxar pela memória. Observei que, após uma reflexão concentrada, a maioria se inclinou por indicar Gabigol, atacante do Flamengo. Talvez pela artilharia maior tenha ele sido o mais lembrado. Mas há uma diferença entre goleador e melhor jogador. Verdade que pode, sim, o goleador ser também o melhor jogador. Mas creio que essa coincidência não está acontecendo agora. Deixo com o leitor a tarefa. Aguardo lembretes e sugestões.

Longe

Há muitos jogadores que poderiam ocupar o posto de melhor da Série A se atuassem aqui. Entretanto, foram trabalhar no exterior. Neymar, mesmo com todas as turbulências, estaria com elevada votação porque realmente diferenciado. Pena que seu comportamento fora de campo chamuscou a sua imagem, sendo alvo de pilherias pelo mundo a fora.

Técnico

Com relação a treinador ficou mais fácil. De repente um técnico estrangeiro brilha intensamente e ofusca os chamados de primeiro escalação do futebol brasileiro. É Jorge Jesus, o português. Vejam as voltas que o mundo dá. Há alguns anos, Portugal importava técnicos brasileiros. Hoje acontece o contrário.

Nomes

Em 1966, o técnico brasileiro Otto Glória comandou a notável Seleção de Portugal, que tinha o ídolo Eusébio. Ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo da Inglaterra. Felipão também foi técnico da Seleção Portuguesa, sendo derrotado pela Grécia na final da Eurocopa 2004. Hoje o Brasil importou Jorge Jesus que faz o maior sucesso no Flamengo.

O melhor do futebol cearense também não está fácil de ser escolhido. Talvez por clube seja mais fácil. No Ceará o melhor é o zagueiro Luís Otávio. Excelente. Firme no desarme. Seguro e leal em suas intervenções. Além disso, excelente no jogo aéreo. Recentemente, brilhou na virada sobre o Bahia com dois gols de cabeça.

No Fortaleza, incrível a situação. Os melhores são apontados em posições bem opostas: o goleiro e o centroavante. Uns optam por escolher Felipe Alves pelas belas defesas que faz. Outros apontam o atacante Wellington Paulista pelos gols que já marcou, ficando atrás apenas de Gabigol, Bruno Henrique e Gilberto.