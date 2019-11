O Flamengo no interior

Pesquisa do Sistema Verdes Mares, em parceria com o Instituto Opnus, revela que o Flamengo continua sendo influente no interior do Ceará - mesma situação na região Nordeste. E isso faz lembrar da influência que equipes do Rio de Janeiro e, posteriormente, de São Paulo, desenvolveram entre os torcedores do interior. Tudo graças à Rádio Nacional, emissora da Empresa Brasileira de Comunicações (EBC), que chegava cristalina em solo cearense.

Lá, boa parte dos torcedores que não tinham condições de vir até a Capital acompanhar os jogos de Ceará e Fortaleza viajava nas ondas do rádio em grandes jornadas esportivas em estádios, como Maracanã e Pacaembu. Foi uma fase que se estendeu até os anos 1980. E grandes vozes, como Luís Carlos Amaral e Luís Mendes levavam o futebol para dentro das casas de todos. É história que não explica tudo, mas que, com certeza, contribuiu para a formação da torcida flamenguista no Estado, que soma 17% dos entrevistados na pesquisa. À frente de Ceará e Fortaleza, os dois grandes daqui.

De surpreender

Uma questão a se ressaltar são os baixos números de Vovô e Leão na pesquisa quando se refere ao interior do Estado. O Ceará aparece na preferência de apenas 6% dos entrevistados. O Fortaleza apenas em 3%. Bem à frente, o Flamengo, com 25%, o Corinthians, com 10% e o São Paulo, com 7%.

Objetivos

Ceará e Fortaleza precisam criar mais alternativas para trazer o torcedor daqui para mais perto. E não basta ter material esportivo sendo vendido no interior ou fazer visitas pontuais a cidades. Os clubes precisam ter presença mais real nestes locais. Fazer partidas e, como nos velhos tempos, ter inter-temporadas fora da Capital cearense. Ver os jogadores de perto ajuda bastante na concorrência com os ídolos dos clubes de Sul e Sudeste do País.

Em tempo...

A semana promete para Ceará e Fortaleza. As duas equipes chegam para a próxima rodada da Série A ainda com a meta de escapar do rebaixamento. Principalmente o Vovô, que está bem perto da degola. O Leão, com menos de 1% de chance de queda, já pode projetar uma vaga na Sul-Americana e lutar por ela. É esse o foco, apesar de o clube não falar sobre isso oficialmente.

* O jornalista Roberto Leite escreve interinamente a coluna devido às férias de Tom Barros.