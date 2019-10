O cabecear como arte no futebol

O zagueiro Luís Otávio vive seus dias de sucesso, imenso sucesso. Defensor que, de repente, assumiu postura de atacante, capaz de vencer com cabeçadas fulminantes os melhores goleiros do País. Após os dois gols de cabeça que marcou na virada sobre o Bahia no Pituaçu, fartaram comparações. Houve quem o chamasse de "Gigante de Ébano". Não gostei dessa comparação porque muito usada, batida. Poderia ser o "Gigante do Pituaçu", coisa assim. A maioria o chamou de herói. E ele foi mesmo um herói, pois épicos os seus gols. Houve quem comparasse suas duas cabeçadas à cabeçada de Pelé no gol que marcou na final da Copa do México em 1970, contra a Itália, onde o "Rei" pareceu flutuar na frente do zagueiro Burgnich, até concluir com precisão, colocando a bola fora do alcance do goleiro Albertosi. Eu também escrevi um texto em homenagem ao zagueiro alvinegro. Busquei semelhança, na forma e na execução, ao que fazia Baltazar, o Cabecinha de Ouro. Baltazar brilhou no Corinthians e na Seleção Brasileira na década de 1950. Ele fez do cabecear uma arte. E, por isso, virou "Cabecinha de Ouro". O espírito dele se fez presente no Pituaçu.

Ouro

As novas gerações pouco ouviram falar de Oswaldo da Silva, o Baltazar, notável atacante do Corinthians e da Seleção Brasileira na década de 1950. Era genial na arte de concluir de cabeça. Aproveitava sua grande impulsão para superar os zagueiros por mais altos que fossem. Até hoje, ninguém o superou na forma de cabecear de olhos abertos, escolhendo onde colocar a bola. Morreu em 1997, aos 71 anos de idade.

Cearense

Quem mais se aproximou de Baltazar na arte de assinalar gols de cabeça foi o cearense Mário Jardel, revelado pelo Ferroviário, mas que alcançou fama no Vasco, Grêmio, Porto de Portugal e Seleção Brasileira. Jardel chegava perto da perfeição quando se tratava de jogo aéreo. Também cabeceava de olhos abertos. Mesmo anos após encerrar a carreira, Jardel ainda hoje é um dos ídolos mais queridos do Porto.

Conclusão

Luís Otávio merece todos os elogios. Nota dez. Mas é bom lembrar: seus méritos também são como zagueiro, onde dificilmente perde uma jogada aérea ou "terrestre". Um gigante na defesa do Ceará.

De hoje até o dia 27, Fortaleza sedia a Autop Off-Road e a 1ª Expoauto Nordeste, evento inédito na região. Mostrará os novos conceitos e tendências do mercado Off-Road. Será no Regimento de Polícia Montada, sede da Cavalaria da Polícia Militar do Ceará. Contará com pistas e arenas de competições. Inscrições: www.autop-offroad.com.br.

A triatleta Fernanda Keller ministra a palestra "Vencendo Limites" amanhã, às 19h, no Centro Universitário Estácio do Ceará - Via Corpvs. Parceira do Time Estácio, Keller traz para o público sua trajetória de sucesso, determinação e superação, destacando a participação no Ironman, onde se consagrou pentacampeã nacional.