Nada de discurso conformista

Em sua coletiva pré-jogo com a Chapecoense, o técnico Adilson Batista disse que espera o time do Ceará focado para conquistar "pelo menos um ponto". Pretensão muito pequena para uma equipe que precisa ganhar sob pena de ver suas chances de rebaixamento aumentarem consideravelmente. Diante da Chape, que respira por aparelhos na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vovô deveria pensar apenas na vitória. E isso não é discurso de desprestígio com relação ao adversário. É entendimento de uma realidade em que o Ceará é mais forte e mais técnico do que a equipe catarinense. Não à toa, aos trancos e barrancos, só visitou a zona de rebaixamento uma única vez nas 32 rodadas passadas. Bem diferente da Chapecoense, que só esteve fora do Z-4 nas oito primeiras rodadas do Brasileirão. Por isso, causa um pouco de estranhamento discurso assim. Mas como o que ganha jogo, de fato, é bola na rede e futebol dentro de campo, a expectativa é de que o Ceará volte com os bons e velhos três pontos para ficar perto de se manter na Série A.

Mesma situação

O Fortaleza também não pode perder de vista que a vitória sobre o CSA é fundamental. Mesmo estando mais tranquilo do que o Vovô, o Leão do Pici precisa tirar de linha um adversário direto. E não reavivá-lo. Mas conhecendo Rogério Ceni como se conhece, dificilmente ele montará um esquema tático que não prime pela ofensividade. E como o ataque alagoano tem seus problemas, a defesa tricolor não deve sofrer tanto.

Por falar em Ceni

Poucos técnicos conseguem um tempo tão extenso à frente de um time no futebol brasileiro. Mesmo com o hiato de cerca de um mês, quando foi treinar o Cruzeiro, Rogério Ceni tem longa e marcante história à frente do Tricolor. Por isso, esses dois anos que se completam desde que ele foi apresentando à torcida leonina têm saldo bem mais positivo do que negativo. Aliás, se for contado o último ano apenas, o torcedor só tem o que comemorar.

Cotas milionárias

A permanência na Série A do Campeonato Brasileiro em 2020 renderá grandes frutos aos dois times. Reportagem aqui do Diário do Nordeste, assinada por Alexandre Mota e André Almeida, mostra que, em caso de permanência, Vovô e Leão devem receber, respectivamente, mais de R$ 51 milhões e mais de R$ 37 milhões.

Seleção Brasileira de Tite vai de mal a pior pós-Copa América. Voltou a mostrar futebol de baixa qualidade e sem opções de jogo quando o adversário consegue ler sua ordem tática. E, tirando a Argentina de ontem, os outros adversários estiveram longe de ser grandes seleções.

Parabéns ao Pacatuba pelo título da Série C do Campeonato Cearense, ao vencer por 1 a 0 o Itapipoca, no Estádio Perilão. A conquista é inédita para o clube, que já havia conseguido o acesso à Segundona, ao lado do Itapipoca. O Garoto Travesso, por sinal, acabou vice-campeão.

*Roberto Leite escreve interinamente a coluna devido às férias de Tom Barros