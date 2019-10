Missão: Impedir o desfile do Flamengo

Terá o Fortaleza condições de segurar o Flamengo, disparadamente o melhor time do Brasil na atualidade, ainda que o visitante coloque em campo uma formação mista? A missão tricolor, amanhã, no Castelão, será das mais difíceis. Coisa recente, o único time que segurou o Flamengo foi o São Paulo (0 x 0) em pleno Maracanã. No mais um desfile rubro-negro pelos gramados do Brasil. Então, o tricolor de Rogério Ceni terá de buscar forças, só Deus sabe onde, no sentido de obter pontos diante do poderoso time carioca. Numa avaliação sucinta sobre o desempenho do Fortaleza na derrota para o Vasco em São Januário, não gostei do que vi no Leão. No primeiro tempo não fez sequer uma finalização perigosa. Na fase final, uma bola na trave vascaína e nada mais. Para segurar o Flamengo, o Fortaleza terá de fechar a guarda, mas não abrir mão das saídas rápidas ao ataque, usando os seus "Usainboltinhos", ou seja, Edinho, Osvaldo e André Luís. Neutralizar a rotatividade dos jogadores do Flamengo tem representado forte dor de cabeça para os treinadores adversários. Agora taí o abacaxi nas mãos de Rogério Ceni.

Aperto

Se amanhã o Fortaleza recebe o Flamengo em casa, o Ceará terá de enfrentar o Santos, quina-feira, na Vila Belmiro. São adversários extremamente difíceis. O que acima foi posto com relação ao Flamengo pode ser aplicado também ao Santos, guardadas as devidas proporções. Lá estão Everson (ex-Ceará), Jean Mota (ex-Fortaleza) e Marinho (ex-Ceará).

Expectativa

Após afastar os fantasmas com a vitória sobre Avaí, a torcida alvinegra ficou um pouco mais animada. Mas é bom frisar: precisa apresentar melhor padrão. A ansiedade que tomou conta do clube ao passar dez rodadas sem vencer atrapalhava demais. A calma agora levará a uma melhor definição.

Observações

Boeck, por não saber sair jogando com os pés, atrapalhou-se quando quis fazê-lo e quase complicou mais a vida do Leão. /// Felipe Alves, que sabe sair jogando com os pés, não raro complica por desnecessárias precipitações. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. ///Edinho não se achou diante do Vasco. Parecia alguém fora de seu habitat. Uma jornada infeliz. É melhor quando aberto, na extrema mesmo.

Bergson, atacante do Ceará, evitou um duro vexame ao dar a vitória diante do Avaí. Garantiu a permanência do técnico Adilson Batista e tirou o Vozão da zona maldita. Quem sabe agora encontre serenidade para ganhar as graças da torcida. Às vezes, com um gol assim, o atleta decola. Taí a chance.

Na história do Cruzeiro, jamais vi uma situação tão complicada como agora. O time nunca foi rebaixado no Brasileirão. O Atlético, seu rival, já experimentou esse incômodo. Ainda é possível o Cruzeiro dar a volta por cima e escapar da degola, mas terá de fazer um esforço igual ao do Ceará no ano passado.