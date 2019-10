Medo: A zona maldita cada vez mais próxima

Mais uma vez derrota do Ceará. Mesma desculpa: a bola não quer entrar. Mais uma vez as bolas na trave do visitante. Mais uma vez, o goleiro adversário pegando tudo. Cenas que se repetem. O Goiás, que não tem nada com isso, ganhou (0 x 1). No primeiro tempo, o Goiás tão à vontade que parecia no Serra Dourada. Leo Sena, Barcia, Rafael e Michael donos do jogo. Valdo deu bobeira, Michael fez o gol. Na fase final, o Ceará já voltou com Cardoso e William. Saíram Leandro e Lima, que tinham sido reprovados pela torcida. Daí uma gradual reação alvinegra. Pressão. Veio milagre do goleiro Tadeu em conclusão de Felippe Cardoso. Depois, pênalti a favor do Ceará. Galhardo pronto para acabar com todos os azares. Nada. Deu na trave maldita. Em última instância, entra o talento de Juninho Quixadá. E ele chega imediato em três finalizações. Uma delas na trave. O Goiás, que deu sinais de cansaço, recuou. Mas segurou a vantagem obtida no primeiro tempo. Sobre a estreia de Adilson Batista, nada a comentar. Não houve tempo ainda. Agora vem o Grêmio. Deus meu... Haja medo: a zona na maldita cada vez mais próxima.

Postura

O Fortaleza fez o que estava ao seu alcance diante do São Paulo. Apresentou-se com dignidade, altivez. Segurou o primeiro tempo. Na fase final, mesmo inferior ao adversário, por pouco não marcou mais um gol, na bela finalização de Mariano Vásquez.

Resultado

A rigor, o Leão foi a São Paulo buscar um empate. Isso foi admitido pelo goleiro Marcelo Boeck na entrevista após o jogo. Se desse vitória do Leão, beleza. Tudo bem. Mas um empate estaria de bom tamanho. Na cotação geral, esse jogo estava mais para vitória do São Paulo, como acabou acontecendo.

Próximo

Para o jogo de quarta-feira, inverte-se a situação. Diante da Chapecoense, no Estádio Castelão, aí só a vitória fará sentido para o Fortaleza. Digo sempre que, em circunstâncias assim, derrota e empate provocam estragos muito semelhantes. É o tipo do jogo que praticamente define situações. Quero crer que, pelo que o Fortaleza jogou na vitória sobre o Botafogo e mesmo no que produziu diante do São Paulo, tem amplas condições de obter três pontos quarta-feira.

Passaram para a semifinal da Taça Fares Lopes Caucaia, Floresta, Atlético e Guarany de Sobral. Observem a participação positiva do Caucaia. Já é campeão da Série B cearense 2019, fato que garante sua presença na elite estadual em 2020, e agora também poderá na Taça Fares Lopes ganhar uma vaga na Copa do Brasil.

Foi frustrante a forma melancólica com que o Ferroviário despediu-se de 2019. Além de não ter obtido a classificação para a Série B nacional, agora vexame da eliminação na Taça Fares Lopes. Assim perde também a chance de lutar por vaga na Copa do Brasil. Torcida quer de volta o Ferrão campeão brasileiro da Série D.