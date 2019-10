Ilusão e fracasso na Vila - Volta o medo do z-4

Mais uma derrota do Ceará. Estava prevista. Mas antes de ser concretizada, o Alvinegro no primeiro tempo deu a impressão de que poderia desmanchar o favoritismo do anfitrião. O Vovô marcou bem, não permitindo aos santistas a livre movimentação. Assim neutralizou a conhecida troca de passes de Sánchez, Tailson, Sacha e Soteldo. Melhor ainda quando Lima fez um golaço, após bela assistência de Baxola. Gerou-se aí a ilusão de que seria possível a vitória. Na fase final, a verdade que dói. Carlos Sánchez resolveu jogar. Dele as duas assistências perfeitas que resultaram na virada. Na primeira, Sacha empatou. Na segunda, Gustavo Henrique virou. Um jogo aéreo que Adilson Batista tentou neutralizar ao trocar Fabinho por Valdo. Mas deu azar porque os lances foram em cima do baixo Samuel Xavier. Mesmo com três zagueiros, o Ceará não conteve o modelo aéreo santista. Além disso o cansaço do Vozão tornou-se visível. Ainda assim, no instante final, Juninho Quixadá teve a chance do empate. Desperdiçou-a. O erro de conclusão desfez o sonho de um resultado melhor. Volta o medo da zona. E bota medo nisso.

Consequências

O prejuízo causado ao Fortaleza pelo árbitro Paulo Roberto Júnior é muito maior do que se imagina. Esses pontos que o Fortaleza deixou de ganhar farão muita falta, mormente na reta final do campeonato. Além disso, pela aproximação da zona de rebaixamento, gera instabilidade emocional no grupo, já pela pressão que passa a sofrer.

Nem precisa

O Flamengo, melhor time do Brasil no momento, não precisa da ajuda da arbitragem. Mas no Brasil permanece a cultura de beneficiar os grandes times. Anteontem, além do erro que beneficiou o Flamengo, houve também erro grave que beneficiou o Corinthians. Num lance normal, o árbitro, orientado pelo VAR, aos 59 minutos do segundo tempo, inventou um pênalti. Aí o Corinthians empatou.

101 anos

Dia de festa no Pici: Fortaleza 101 anos. Uma história belíssima de conquistas e superação. Uma torcida fervorosa. Uma Nação. Vi o Fortaleza dos anos 50 numa casa modesta na Gentilândia. Vejo o Fortaleza hoje com riquíssimo patrimônio. Todos os motivos para comemorar. Parabéns.

Hoje, na comemoração dos 101 anos do Fortaleza, às 18hs, a entrega do Troféu Leão de Ouro. Dentre os agraciados, o saudoso pesquisador Airton Fontenele. Beth Fontenele, filha de Airton, receberá o troféu que será exposto em destaque na Sala João Saldanha. Justa homenagem in memoriam.

Mais uma vez o VAR vira instrumento de decepção. Atrás do VAR escondem-se os incompetentes que, longe da torcida, sugerem absurdos acatados em campo pelos árbitros igualmente incompetentes. O árbitro Paulo Roberto Júnior errou muito. E, mesmo tendo o "auxílio" do VAR, prejudicou muito o Fortaleza.