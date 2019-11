Fortaleza mostra eficiência na reta final

O Fortaleza de Rogério Ceni tem mostrado muito foco na luta pela permanência. Não tem desperdiçado pontos importantes e tem construído uma história bem favorável. Chegou a estar no Z-4 em duas oportunidades, mas logo saiu e retomou o caminho. Sem contar que tem surpreendido e arrancado pontos importantes de partidas que são dadas como um possível revés. Exemplo disso foram os jogos contra Santos e Atlético/MG. Não desperdiçar vitórias contra adversários diretos também tem sido um norte para ficar na Série A em 2020. Basta ver que, nas últimas cinco rodadas, bateu Avaí, Ceará e CSA. Só tomou um vacilo com o Atlético/MG, quando estava vencendo e acabou cedendo o empate. Mesmo assim, não saiu sem pontuar. E falando do jogo contra o time alagoano, a vitória por 3 a 0 praticamente sacramenta que o Tricolor não cairá. Com 42 pontos e mais 15 ainda por disputar, o Leão do Pici precisa de mais três pontos para se livrar de qualquer chance de queda. Isso, no cenário atual, é menos de um 1% de probabilidade. Em campo, os tricolores deram pouco espaço à equipe de Argel Fucks. Juninho, Tinga e Paulão foram decisivos.

Vacilo que pode custar caro

É claro que se deve respeitar um adversário. Mas não é possível enfrentar um time que está quase 100% rebaixado, estatisticamente, e não propor o jogo do primeiro ao último minuto. Pelo contrário, o Ceará diante da Chapecoense, com elenco melhor tecnicamente no papel, conformou-se mais com a chance de empate do que em ganhar. A derrota para a Chape é o tipo de resultado que pode influenciar lá no fim, quando forem computados os rebaixados para a Série B.

Déjà vu

O Ceará que enfrentou a Chapecoense, principalmente no 2º tempo, foi um time tão apático quanto às formações do fim da era Enderson Moreira e início da gestão de Adilson Batista. Depois que teve o gol anulado, o Vovô acusou o golpe e recuou até os donos da casa dominarem de forma absoluta.

O discurso do "acreditar"

Ao fim do jogo, os jogadores falaram muito em "continuar acreditando". Discurso semelhante ao do seu técnico. Mas acreditar sem tática que funcione não se consolida. O Vovô tem 36 pontos. O Cruzeiro é o 17º, com 35, primeiro do Z-4. Se ganhar do Avaí, joga o Fluminense para a zona. De um jeito ou outro, o Vovô vai para a 34ª rodada na corda bamba.

Um parêntese

Enquanto a briga na parte de baixo da tabela continua dramática, na parte de cima, o Flamengo segue leve e solto. Venceu de novo e pode ser campeão brasileiro no mesmo fim de semana da final da Libertadores.

*Roberto Leite escreve interinamente a coluna devido às férias de Tom Barros