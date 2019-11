Festa de torcida sempre emociona

A festa que a torcida do Flamengo fez na saída dos jogadores rubro-negros do Centro de Treinamento do clube até o aeroporto foi de encher os olhos. Há 38 anos, o torcedor do clube carioca não via possibilidade de ser o campeão da América do Sul tão perto de acontecer. Com certeza, é uma catarse nova para boa parte que ali esteve. Lembrando que a primeira e única vez que o Flamengo conquistou uma Taça Libertadores foi em 1981.

Tal festa lembra dois momentos igualmente emocionantes da história recente do futebol cearense. Em 2009, quando o Ceará voltou à Série A do Campeonato Brasileiro com um acesso diante da Ponte Preta, em Campinas, interior de São Paulo, a torcida "interditou" a avenida que dá acesso ao Aeroporto de Fortaleza para receber o time e depois seguiu para a sede do clube, onde comemorou a noite toda. Em 2017, foi a vez do torcedor tricolor tirar dos ombros um peso de oito anos da Série C. Com o acesso do Leão do Pici fora de casa, não deu outra. Um mar tricolor recebeu o time na "parte velha" do aeroporto, onde o elenco desembarcou, e fez uma carreata pelas ruas da cidade até a sede leonina.

Dinheiro no bolso

O jornalista André Almeida apurou, em sua coluna na versão online do Diário do Nordeste, que a diretoria do Ceará já definiu premiação para o elenco em caso de permanência na Série A. Serão R$ 2 milhões para os jogadores como recompensa caso o objetivo seja alcançado. E mais, se beliscar vaga em competição internacional, a premiação ganha mais R$ 1 milhão, totalizando R$ 3 milhões. Falta de motivação não será problema em campo. O Vovô é o 15º colocado, com 36 pontos. Está a apenas um da zona de rebaixamento.

Terceiro título

Em entrevista coletiva, Juan Quintero afirmou que, se o Fortaleza se classificar para a Copa Sul-Americana, será como um terceiro título nesta temporada de 2019. O Tricolor do Pici já levou o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. Concordo com o zagueiro leonino porque o clube pode ganhar bem mais notoriedade e destaque no cenário nacional e internacional. Mas há de se frisar que isso implica em montar um elenco bem mais elaborado e diverso. Porque, se quiser avançar de fase, o Leão precisa ter uma equipe para a Sula e outra para os jogos do Estadual e do Nordestão. Se não, pode acabar morrendo na praia em todos.

Segue repercutindo a pesquisa sobre a preferência da torcida cearense. O Flamengo, finalista da Libertadores, é o que tem mais torcida no Estado. Mas Ceará e Fortaleza ganham na Capital e estão ali colados com o clube carioca. Meta de Vovô e Leão tem que se focar em conquistar os torcedores do Interior.

Cearense não pratica esporte ou atividade física. Pelo menos é o que responderam 63% dos entrevistados na pesquisa Sistema Verdes Mares/Opnus. Dado preocupante para a população cearense, que anda precisando cuidar mais e melhor da saúde. Tremenda bola fora.

