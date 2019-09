Favoritismo questionado

As experiências vividas na Série A nacional mostram que nem sempre o time detentor de favoritismo absoluto termina vitorioso ao término da rodada. Algumas vezes, sim; outras, nem tanto. Exemplos clássicos: o Palmeiras era favorito absoluto diante do Fortaleza no Allianz Parque. Confirmou com uma goleada que abalou o Leão: 4 x 0 e um show de bola. O Santos também era favorito diante do Fortaleza. Até deu sinais de que prevaleceria tal situação. Não prevaleceu. O Fortaleza, após sofrer 3 a 0 no primeiro tempo, empatou e quase virou o jogo. O favorito não venceu. O Corinthians era favorito absoluto diante do Ceará em Itaquera. Seria a bola rolar para ver a predominância corintiana. E até houve a impressão de que o favoritismo prevaleceria, haja vista a vantagem de 2 a 0 que o anfitrião conseguiu. Ledo engano. O Vozão reagiu. Empatou. E quase virou o jogo. O favoritismo virou frustração. O CSA, na zona de rebaixamento, sofreria uma goleada do São Paulo no Morumbi. O São Paulo do ídolo Daniel Alves. Pois o CSA foi lá e arrancou um empate (1 x 1). Muitas outras surpresas acontecerão no returno. E comprometerão a vida de muitos favoritos.

Jogo de volta

O Palmeiras novamente no caminho do Leão. E ainda detém um certo favoritismo, mas talvez não na dimensão que tinha quando do jogo em São Paulo. Mudou de treinador (saiu Felipão e entrou Mano Menezes) e tem desfalque, pois o craque Dudu não joga. Disso o Fortaleza poderá tirar algum proveito.

Equilíbrio

Já não vejo time favorito no jogo do Ceará diante do CSA no Estádio Rei Pelé em Alagoas. Há algum tempo o Ceará gozaria de maior credibilidade que o CSA, já pelas campanhas bem diferentes: o Ceará em ascensão; o CSA afundando. Hoje, porém, observo a reação alagoana. Deu moral ganhar do Fluminense no Maracanã. Deu moral empatar com o São Paulo no Morumbi (1 x 1).

Mudança

Quando o Ceará ganhou (4 x 0) do CSA, jogo de ida, o técnico dos alagoanos era Marcelo Cabo. Foi demitido. Hoje o técnico é Argel Fucks, responsável pela reação do CSA. Enderson Moreira já estava no comando do Ceará. Previsão de jogo equilibrado pelas próprias circunstâncias.

O técnico Zé Teodoro, contratado pelo Ferroviário, é bom. Acompanhei o trabalho dele no Ceará e no Fortaleza. Foi campeão estadual pelos dois maiores rivais. Profissional muito competente. Ele poderá devolver ao Ferroviário o que o time inexplicavelmente perdeu: a autoconfiança. Boa sorte ao Zé na nova missão.

O novo treinador precisará de informações seguras e transparentes para entender o que houve com o Ferrão. A rigor, nem Leandro Campos nem Marcelo Veiga conseguiram colocar o Ferrão na retomada. Algo inexplicável pela forma como o time caiu de produção e deixou escapar uma classificação certa. Agora é com o Zé.