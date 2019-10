Fantasmas e zebras fazem parte do jogo

É o Flamengo. Não importa se misto, desfalcado, alternativo. É o Flamengo. Assim o Fortaleza sabe de sua missão. Delicada, sob todos os aspectos. Mas, no futebol, por maiores que sejam as diferenças entre os competidores, tudo é possível acontecer. Para isso é que as zebras existem. Simbolicamente elas saem das pastagens da savana africana para os estádios de futebol do Brasil. Uma vitória do Fortaleza é possível? É, sim, embora difícil. Motivo simples: mesmo sem Rafinha, Bruno Henrique, Éverton Ribeiro, Filipe Luís e Arrascaeta, o Flamengo tem elenco para manter desempenho elevado. Não é o mesmo padrão dos titulares, claro, mas o nível não desce tanto. O Fortaleza terá também desfalques importantes. Wellington Paulista é o principal deles. Justo no momento em que ele vem ampliando sua marca de artilheiro, fica fora. É muito azar. A escolha do substituto ideal de Wellington é uma dor de cabeça para Rogério Ceni. Bom, estão aí as situações das duas equipes. Um empate já será de bom tamanho para o Leão. Favorito é Flamengo. É a lógica. Entretanto, não raro há resultados que mandam a lógica para o espaço. Que hoje assim seja.

Dificuldades

Amanhã será a vez de o Ceará ter também sério desafio. Quero crer mesmo que um desafio proporcional ao que terá o Fortaleza hoje no Castelão. Explico: o Flamengo é líder, detentor de elevado padrão. O Santos não é líder, mas está no G-4. É o terceiro. Além disso, está em casa, na Vila Belmiro. Tarefa extremamente difícil para o Vozão.

Alívio

O Ceará quebrou o tabu da décima sessão: ganhou do Avaí. Aliviou as tensões. Havia o fantasma que vinha brecando o ataque do Vozão. Esse fantasma foi exorcizado pelo improvável Bergson. Pode ser que agora haja mais serenidade na hora das conclusões.

Argumento

O que foi dito com relação a uma possível vitória do Fortaleza no Castelão cabe perfeitamente com relação a uma vitória do Ceará na Vila Belmiro, ou seja, é difícil, mas possível. As zebras estão aí para isso mesmo: contrariar a natureza das coisas. Resultados surpreendentes acontecem. Não há como esquecer aquele empate do Leão (3 x 3) na Vila, após estar perdendo por 3 a 0.

Permitam-me falar aqui de outro assunto que não futebol. Ontem ao participar da cobertura da Verdinha sobre o desabamento de um prédio no Dionísio Torres, vi o belo trabalho do Corpo de Bombeiros e Samu no atendimento às vítimas. A dedicação de profissionais que se doam na luta pela preservação da vida. Lindo.

Lamentável ver como a negligência humana ainda permite pôr em risco a vida das pessoas. O péssimo estado de conservação do edifício provocou a tragédia. E lembrar que tudo poderia ter sido evitado, mediante rotineiro trabalho de manutenção das estruturas. Fica a dura lição. Perda perfeitamente evitável.