Derrota, frustração e reclamações

Mais uma vez, a história se repete: o Fortaleza jogou bem, não merecia perder, mas perdeu. O Leão abriu a contagem, gol de Romarinho, mas o destaque foi o passe sutil de Osvaldo para Bruno Melo. Perfeito. Nem deu tempo de comemorar. Boselli empatou. Síntese do 1º tempo: o Corinthians teve maior posse de bola, mas a rigor equilíbrio em oportunidades. Na fase final, logo aos dois minutos Urso vira para o Corinthians. O Bravo Leão não desiste. Quatro minutos depois Kieza empata. Volta o equilíbrio. Osvaldo perde grande chance em conclusão que obrigou Walter a fazer milagrosa defesa. Aos 26 minutos, Boselli faz 3 a 2. Inacreditável.

O Timão, de oito jogos sem ganhar, acha logo diante do Fortaleza o reencontro com o triunfo. Noite em que mais uma vez diante do mesmo Corinthians a defesa do Leão vacilou e sofreu três gols. Restou a frustração. Mas restou também a reclamação de dois supostos pênaltis não marcados a favor do Leão. Esperar por pênalti marcado pelo VAR em São Paulo é coisa rara. Há coisas que o VAR vê e há coisas que o VAR finge que não vê. Fingiu outra vez. Assim caminha a arbitragem nacional.

Decisão

Daqui para frente, cada jogo uma decisão. Hoje, o Ceará recebe o Internacional que tem D'Alessandro e Paolo Guerrero. O Inter perdeu o Grenal. Também perdeu para o Vasco da Gama em pleno Estádio Beira-Rio. Mas surpreendeu e ganhou do Bahia no Estádio da Fonte Nova. Portanto, tem tido produção irregular. Oscila muito. É imprevisível.

Força total

Apesar de, com as peças improvisadas, o Ceará ter jogado bem na derrota para o Palmeiras no Itaquerão, o técnico Adilson Batista já poderá contar com William Oliveira, Lima e Luíz Otávio, todos recuperados. Não entendi o argumento de poupar atletas que chegou a ser analisado. Meus amigos, diante das circunstâncias, o correto será dosar energias, jamais poupá-la.

Diferença

Há quem diga que dosar e poupar são a mesma coisa. Não são. Poupar é a não utilização. O atleta é poupado, não escalado. Dosar energias é utilizar o atleta, que joga, mas apenas no tempo ideal avaliado pelo treinador. E retirado quando o jogo já está praticamente definido.

Impressionante a artilharia do Flamengo. Só a dupla Gabigol e Bruno Henrique tem 35 gols. O Ceará marcou 30 gols, cinco a menos que essa dupla do Flamengo. O São Paulo marcou 32 gols. O Inter marcou 35. O Fluminense marcou 29 gols. Por aí, já se vê quão poderoso é o ataque do Flamengo.

Pegou mal para o Governo do Chile a mudança do local da Libertadores. Por instabilidade política e insegurança, Santiago não mais sediará a final entre Flamengo e River Plate. Agora, será em Lima, no Peru. Desmanchou-se a imagem do Chile como país de melhor qualidade de vida da América do Sul.